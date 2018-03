Dues periodistes expliquen els seus casos de discriminació greu patits del director de «La Razón»

Francisco Marhuenda, en una entrevista televisiva Foto: Arxiu ND

Esta huelga es un poco pija. De muchas mujeres que no han tenido ningún problema serio en su vida. Jamás he visto en una redacción que se discrimine porque seas hombre o mujer @eslamananadeFJL — Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) 8 de març de 2018

Hola, Paco: Recuerdas cuando me entrevistaste para trabajar (sin contrato) y me preguntaste si tenía novio para añadir que en La Razón no nos podíamos quedar embarazadas porque “esto no es como TV3”? Eso es discriminación. Hoy #lasperiodistasparamos para que no se repita. Saludos — Noelia Ramírez (@NoeliaRMontes) 8 de març de 2018

Lo hiciste, Paco. Quizá no recuerdas tu cháchara machista y tengas un episodio de amnesia. Pero así fue, entre risas en tu despacho. Hoy #lasperiodistasparamos porque esas bromas/indirectas discriminatorias no tienen cabida ni en el periodismo, ni en ninguna otra esfera social — Noelia Ramírez (@NoeliaRMontes) 8 de març de 2018

no te voy a dar el gusto de promocionarte a mi costa contando mentiras. Los que me conocen saben que eso que dices es un disparate. Es muy fácil comprobar que siempre he trabajado con hombres y mujeres jóvenes por igual #lasperiodistasparamos — Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) 8 de març de 2018

Es muy pijo trabajar 5 años en la sección de política de La Razón SIN CONTRATO cobrando menos de la mitad que tus compañeros. También que el INSS te deje sin cobertura sanitaria pública y tu empresa se niegue a regularizarte. Soy pija, muy pija — mariona (@msanuy) 8 de març de 2018

El director de La Razón, Paco Marhuenda, ha volgut comentar la vaga feminista que està tenint lloc aquest 8 de març. Ho ha fet a Las mañanas de Federico, amb Jiménez Losantos, tot considerant que la vaga "és una mica pija" perquè la fan moltes dones que "no han tingut cap problema seriós en la seva vida". Per reblar-ho i emportant-s'ho al seu terreny, el dels mitjans, ha dit: "Mai he vist en una redacció que es discrimini perquè sigui home o dona".Aquest darrer comentari, però, ha tingut una ràpida reacció de la periodista Noelia Ramírez, actualment a SModa, un suplement d'El País, que ha volgut recordar-li un trist episodi protagonitzat, precisament, pel director de La Razón amb ella com a protagonista. "Recordes quan em vas entrevistar per treballar (sense contracte) i em vas preguntar si tenia xicot per afegir que a La Razón no ens podíem quedar embarassades perquè 'això no és com TV3?".El comentari no ha agradat gens al periodista, que l'ha respòs acusant-la de calúmnies. "A La Razón han nascut nens des del minut 1 de l'any 1998 i aquí tantes dones com homes", ha escrit. La contesta de Ramírez no s'ha fet esperar: "Ho vas fer, Paco. Potser no recordes les teves burles masclistes i tinguis un episodi d'amnèsia. Però així va ser, entre somriures al teu despatx".Per tancar el debat, Marhuenda ha seguit insistint que tot el que estava recordant Ramírez era "mentida" i que "els que em coneixen saben que això que dius és disbarat".Un altre cas l'ha fet públic la periodista Mariona Sanuy, que ha volgut posar en entredit que la vaga sigui "pija". "És molt pijo treballar 5 anys a la secció de política de La Razón sense contracte cobrant menys de la meitat dels teus companys. També que la Seguretat Social et deixi sense cobertura sanitària pública i la teva empresa es negui a regularitzar-te".

