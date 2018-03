El document de l'acord JxCat-ERC: una «multiconsulta» per validar el procés constituent

Roger Torrent, reunit amb Elsa Artadi i Eduard Pujol Foto: ACN

L'acord entre Junts per Catalunya i ERC per seduir la CUP -enviat ja als anticapitalistes i avançat per NacióDigital - preveu que la legislatura culmini amb una "multi-consulta" que serveixi per validar el procés constituent. Aquesta era una de les principals reclamacions dels anticapitalistes per segellar una entesa que fugís del marc autonòmic. El document també estableix que el resultat del procés constituent, obert a la participació de la ciutadania, sigui la base d'una futura Constitució catalana.El text pactat s'organitza en cinc apartats, a banda d'una introducció centrada en l'1 d'octubre i un annex, amb una "apel·lació als pobles del món" de l'Assemblea de Representants de la República de Catalunya. En la introducció es recull "l'esperit de l'1 d'octubre" -el referèndum que va visualitzar la mobilització ciutadana en favor de l'estat propi i va desencadenar la repressió de l'Estat en forma de violència policial- i no se cita la declaració d'independència del 27 d'octubre. En els cinc apartats, en els quals es detalla el pla de Govern estan precedits pels següents encapçalaments: la visió de la legsilatura, les tres vies d'acció; les institucions republicanes i les seves funcions; el Parlament i el Govern; i el paper de la ciutadania com a mobilització cívica i pacífica.En relació al procés constituent, prioritat de la CUP per subscriure una entesa de legislatura, es detalla que les forces signants aspiren a convertir-lo en "un gran debat nacional català sobre el futur del país, que traci el model social, econòmic i institucional". En relació a les tres vies d'acció per desplegar l'activitat republicana, Junts per Catalunya i ERC subratllen que l'activitat política tindrà la pota de les institucions (Parlament i Govern de la Generalitat), de l’Espai Lliure de l’exili (Assemblea de Representants, Consell de la República i presidència del Consell); i de la ciutadania catalana "apoderada amb l’autoorganització col·lectiva i el procés constituent".En la descripció de com ha de ser el procés constituent, el document destaca que "l’Assemblea de Representants per la República, conformada pels càrrecs electes que ella mateixa acordi incorporar, donarà el punt de sortida del procés constituent". Després de fer un pas al costat, Carles Puigdemont es reserva, doncs, un paper en el disseny del que hauria de ser la República catalana. "Conjuntament amb el Consell per la República, s’encarregarà de fomentar i impulsar els debats necessaris així com de dotar les eines per a desenvolupar-lo", afegeix el text pactat per Junts per Catalunya i ERC.El procés constituent tindrà diverses fases, segons l'estratègia dissenyada, i es vol dotar de "capil·laritat territorial, sectorial i social". Requerirà de l'impuls, en una primera fase, d'un Pacte Nacional Constituent a Catalunya, que haurà d’emplaçar "tots els agents cívics, socials i polítics". En una segona fase, s'articularà un Fòrum Social Constituent, amb la missió de "sistematitzar les propostes emanades de la participació popular". "La conclusió d’aquesta segona fase de participació ciutadana ha de concloure amb una multi-consulta", estableix el document.En l'apartat del programa de Govern, la bateria de mesures projectades en aquesta legislatura inclou des d'un pla específic per combatre les llistes d'espera fins a la no renovació dels concerts amb escoles que segreguen per sexes, així com la recuperació de la gestió pública d'Aigües Ter-Llobregat, la gran privatització de la Generalitat. També es posa èmfasi en el treball per "resoldre les dificultats esdevingudes del 155".La proposta enviada a la CUP és una evolució de l'acord que s'havia de signar el 30 de gener per investir Carles Puigdemont. La pilota, ara, és en mans de la CUP, que havia posat l'accent en la necessitat que el procés constituent tingués una important implicació ciutadana, i que servís per ampliar la base independentista.

Proposta acord investidura by naciodigital on Scribd

