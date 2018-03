VÍDEO Sense pastores no hi ha revolució!

Amb motiu de la vaga del Dia Internacional de les Dones Treballadores, les Ramaderes de Catalunya han editat un vídeo per denunciar que en el seu cas són "doblement invisibilitzades", per la seva condició de dones i per ser treballadores del primer sector, un àmbit professional que semblava reservat només per a homes.En el vídeo, les Ramaderes de Catalunya denuncien amb una sèrie de tòpics què significa treballar amb ramats, en zones rurals o forestals, per a una dona. Porta per títol: "Sense pastores no hi ha revolució!".

