​Així justifica la ministra d'Igualtat no fer la vaga feminista

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, ha justificat aquest dijous que el seu executiu no se sumi a la vaga general per reivindicar la igualtat entre homes i dones adduint que el govern de Mariano Rajoy defensa "la igualtat", però també "la llibertat". "Avui és un dia perquè cadascú celebri el 8-M com ho consideri" ha afirmat la ministra, que ha assegurat que ella, igual que la resta de membres de l'executiu, treballa avui per aquesta igualtat "real i efectiva".La ministra ha evitat declarar-se feminista per no ser "etiquetada". "Em defineixo com una dona valenta, ferma i perseverant en la lluita per la igualtat real i efectiva, però personalment no m'agraden les etiquetes potser perquè vinc d'una terra on estem massa acostumats que ens etiquetin per pensar diferent". Montserrat ha fet aquestes manifestacions en una entrevista a Antena 3 , mentre que la seva companya d'Ocupació, Fátima Báñez, no ha pogut ser entrevistada a Telecinco (com constava a l'agenda del govern espanyol) per la suspensió del programa previst fruit de la vaga.La ministra d'Igualtat ha afirmat que el d'avui "és un dia per reivindicar els avenços que he fet junts" i ha expressat el seu suport tant a les dones que "exerciran el dret de vaga" aquest dijous com les que treballaran. "Juntes continuarem treballant per a la igualtat efectiva", ha afirmat.En aquesta línia ha apuntat que no percep que la vaga es dirigeixi contra ella ni contra el seu ministeri, sinó a favor d'una revolució femenina del segle XXI que implica "tothom" i que és "una transformació social de tots"."Avui és un dia per continuar units, homes i dones, i per continuar reivindicant i treballant per la igualtat", ha afirmat alhora que ha recordat les iniciatives del seu executiu per combatre la bretxa salarial.

