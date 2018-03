VÍDEOS i FOTOS Un incendi arrasa part de la seu central dels Bombers

Un incendi ha calcinat aquesta matinada part de la seu central dels Bombers de la Generalitat, situada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Cerdanyola del Vallès. Concretament, les flames han calcinat la part superior de l'edifici, on s'hi ubiquen els equips especialitzats del cos.

Estat en què ha quedat l'edifici. Foto: NacióSabadell / Cedida

Els Bombers investiguen les causes de l'incendi, que s'ha originat a les 2.44 hores a la segona planta de l'edifici on es troben unitats com els GRAE i el GRAF, així com documentació que està vinculada amb la Divisió de Planificació o l'Auditoria de Serveis. Els Bombers hi han destinat un total de 17 unitats i el foc està totalment extingit, si ve s'ha obert una investigació per determinar-ne l'origen i analitzar els possibles danys estructurals de l'edifici, que ha estat declarat sinistre total.Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra també han iniciat una investigació per determinar com s'ha produït l'inici de l'incendi.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)