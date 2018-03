La intenció del govern espanyol de portar el món militar a les aules enfurisma Puigdemont

Los fachas españoles están que se salen! Desde que han comprobado que la mayoría de la población les aplaude borregamente todo lo que hacen contra Catalunya, que no hay quien los pare. El facha es de por sí acomplejado, de ahí la inmensa mala leche y amargura que destila en todo lo que hace y dice, pero cuando se sabe en manada se envalentona y, como los chulos de patio, hasta que alguien no les da un guantazo, no para de meter el dedo en el ojo ajeno.

Lo peor es que visto el patio español y su nula preparación democrática, la cosa va para largo y hacia un horizonte más negro. O nos juntamos los que todavía creemos en la democracia y las libertades y les damos el guantazo para ponerlos en su sitio, o me temo que en dos días estaremos cantando vivas a reyes y himnos patrios, so pena de recibir nosotros el guantazo si no lo hacemos.

Por cierto, muchos de los palmeros del gobierno que tan contentos jalean lo que sea contra Catalunya, serán los primeros en quejarse cuando les obliguen a pasar por el aro, porque una cosa es humillar al que no me gusta y otra que me humillen a mí. Al tiempo!!