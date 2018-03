JxCat confirma que l'acord enviat a la CUP preveu culminar el procés constituent amb una Constitució

Eduard Pujol, portaveu adjunt de Junts per Catalunya Foto: TV3

El portaveu adjunt de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, ha confirmat l'acord amb ERC - avançat per NacióDigital -, que les dues formacions ja han traslladat a la CUP. Pujol ha admès que el document pactat amb els republicans preveu culminar el procés constituent amb una Constitució catalana. "Tenim una oportunitat, que és un paper en blanc", ha afirmat el diputat, que s'ha mostrat "optimista" per assolir una entesa amb els anticapitalistes abans del ple d'investidura de dilluns.La proposta enviada a la CUP, que és una evolució de l'acord que s'havia de signar el 30 de gener per investir Carles Puigdemont, insisteix en el procés constituent com a via per seduir els anticapitalistes. En concret, preveu un multireferèndum a final de legislatura -que podria ser organitzat per la societat civil- com a via per concloure els treballs d'una Constitució catalana. "D'autonomia ja no en parlem. Estem disposats a fer República. El document està enviat responent a la sol·licitud de Carles Riera", ha afirmat Pujol en relació al document de l'acord amb ERC.La pilota, ara, és en mans de la CUP, que havia posat l'accent en la necessitat que aquest procés tingués una important implicació ciutadana i que servís per ampliar la base independentista. El procés constituent tindrà, també, participació del Parlament i de l'anomenat Espai Lliure de Brussel·les, i la intenció és que el Govern quedi més preservat per la gestió ordinària.Malgrat els avenços de les últimes hores, Pujol ha admès que no està assegurat que el ple d'investidura de Jordi Sànchez se celebri dilluns, pendent com estan les forces independentistes de la decisió que prengui el Tribunal Suprem. "No podem assegurar que se celebri el ple", ha afirmat Pujol. "Estem en situació d'excepcionalitat i que ens plantegem si hi haurà ple o no és una anomalia democràtica", ha afegit el portaveu adjunt de JxCat.Pujol ha assenyalat el jutge Pablo Llarena, que s'han de ponunciar sobre la llibertat del candidat a la presidència. "Ens hem de preguntar si el jutge Llarena permetrà l'exercici de la democràcia o si el jutge decidirà fer de polític, de mal polític, i de censor". "No perdo l'esperança de tenir un bri de sentit comú i que Jordi Sànchez pugui assistir al ple", ha reblat.El portaveu de JxCat també s'ha referit al paper de Carles Puigdemont des de Brussel·les si l'independentisme aconsegueix formar Govern. "L'Espai Lliure de Brussel·les no és caprici, permet internacionalitzar el conflicte en un marc de llibertat", ha detallat. "Hi ha determinades decisions estratègiques que es prendran des de Bèlgica i amb Bèlgica", ha ampliat Pujol.

