Carlota Pi, empresària, considera que "falten referents" per aconseguir que més dones arribin al cim del món econòmic | La teòloga Mireia Vidal assegura que "no hi ha cap raó teològica que impedeixi a la dona ser sacerdot" | La comandant Ana María Sánchez explica les raons per les quals encara no hi ha generals a l'exèrcit