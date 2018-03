Montoro persegueix sobiranistes amb el que llegeix al diari: així s'ha «inspirat» per empaitar el procés

Cristóbal Montoro i Oriol Junqueras, reunits en una imatge d'arxiu Foto: EFE

El passat mes de novembre la intervenció de la Generalitat va certificar al govern espanyol que no s'havia gastat ni un euro de diner públic en organitzar el referèndum de l'1-O ni en finançar el procés. Així mateix ho va traslladar fa uns dies el mateix executiu central al Tribunal Suprem. Però Cristóbal Montoro no s'ho acaba de creure i aquest dilluns el secretari d'Estat d'Hisenda, José Enrique Fernández de Moya, va enviar un nou requeriment, al que ha tingut accés, reclamant a la interventora general Rosa Vidal interessant-se per tots els diners que la Generalitat o el seu sector públic hagin abonat des de 2015 a diferents persones o societats.El que és curiós, però, d'aquest requeriment, és que la majoria d'aquestes persones o societats van ser publicades pel diari El Confidencial el passat 21 d'octubre. En concret, en una informació titulada Oriol Soler, el cerebro bañado en oro que mece la cuna del 'procés' , el periodista Antonio Fernández va desgranant els noms de persones i societats que, al voltant d'aquest empresari, haurien finançat el procés. El que sobta és que la llista que ha presentat el Ministeri encapçalat per Montoro es basa gairebé en la seva totalitat en els noms que apareixen al digital.Hisenda reclama els pagaments i la seva justificació a empreses com ara Mediapro, l'editora del diari Ara, i a entitats com la Plataforma pro Seleccions, l'AMI, l'ANC o Òmnium. També a empreses domiciliades a la seu nacional d'ERC, formació a la que Guàrdia Civil situa com a responsable de la logística de l'1-O, i a companyies informàtiques com és el cas d'IBM o T-Systems, que són proveïdores habituals de la Generalitat.El govern central també s'interessa per tots els pagaments a persones físiques com ara Oriol Soler, a qui diverses informacions han situat a l'estat major del procés, als propietaris del diari Ara, amb Ferran Rodés i la família Carulla al capdavant, i als màxims dirigents de les entitats sobiranistes en aquell moment així com a tot un llistat de societats relacionades amb totes aquestes persones en l'intent de trobar algun pagament no justificat.En el cas de Soler es dona el cas que només és propietari d'una de les societats amb les que se li intueix relació i que aquesta, Democratising the future SL, no ha rebut finançament públic. En el cas d'altres, com ara Cultura03, han rebut subvencions ordinàries. També apareix Pere Soler, que va ser director general dels Mossos i a qui l'Audiència Nacional va investigar fa poc.El requeriment, que el govern espanyol reclama que estigui contestat com a molt tard el proper 12 de març per poder prendre aleshores les mesures oportunes, també s'interessa pels seminaris a l'entorn del procés sobiranista organitzats per l'Institut d'Estudis Autonòmics. Alguns d'aquests treballs han estat protagonitzats per lletrats, com ara Joan Ridao, o per acadèmics que ara són diputats, com és el cas de Gemma Geis o Josep Costa.

