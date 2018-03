Tatxo Benet retreu a Àngel Ros no haver donat prou suport al Museu de Lleida

Imatge del moment de la inauguració Foto: Museu de Lleida

L'empresari lleidatà Tatxo Benet ha carregat les tintes contra Àngel Ros durant la inauguració de l'obra sobre els presos polítics que va ser censurada a ARCO.El propietari de la creació de Santiago Sierra ha indicat que la ciutat de Lleida ha patit molt culturalment "per la manca de suport que ha rebut per part de la primera autoritat de la ciutat", en clara referència al Paer en cap. Ros, per la seva banda, ha defensat la llibertat de creació i d'expressió, i ha recordat que ell mateix va proposar que l'obra s'instal·lés a la capital del Segrià.L’obra "Presos polítics a l’Espanya contemporània" que va ser censurada en la passada edició de la fira ARCO de Madrid s’ha estrenat aquest dimecres al Museu de Lleida. La inauguració de l’obra de Santiago Sierra s’ha convertit, de facto, en una mobilització a favor de la llibertat d’Oriol Junqueras, Joaquim Forn i els "Jordis" que ha comptat amb la presència de centenars de persones, que han pogut veure els 24 retrats pixelats que conformen la creació, ubicada a la sala d’exposicions temporals de l’equipament lleidatà.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)