Citat a declarar per haver retret a un home que arrenqués llaços grocs

La Guàrdia Civil ha citat a declarar Pere Puig, militant de la CUP de Girona, aquest divendres 9 de març a la caserna de l’Estartit. Se l’acusa de delictes d’odi i d’amenaces per haver recriminat a un home que hagués arrencat llaços grocs de la via pública al municipi de Viladamat el passat 19 de febrer.L’actuació de la Guàrdia Civil s’ha iniciat a partir de la denúncia d’aquest darrer, un conegut militant espanyolista de l’Estartit, que havia format part de les llistes de C’s al Parlament. Segons ha revelat la CUP, són habituals en les seves manifestacions públiques l’apologia del franquisme, amenaces contra independentistes o comentaris racistes.Pere Puig ha anunciat que el divendres 9 de març no es presentarà a la caserna de la Guàrdia Civil de l’Estartit. Per la seva banda la CUP i l’organització antirepressiva Alerta Solidària han manifestat el seu suport públic a l’investigat, i han denunciat aquest nou cas de persecució contra l’independentisme, així com la politització i la manca d’imparcialitat de l’aparell judicial de l’Estat. “L’espanyolisme assenyala i la justícia dispara”, han conclòs des de les organitzacions.En aquest vídeo a la xarxa social Facebook es pot veure un moment de la discussió:

