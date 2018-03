Txarango triomfa als Premis Enderrock 2018 amb quatre guardons de votació popular

Txarango, gran triomfador de la nit de la música catalana Foto: Enderrock

Lluís Llach, premi d'Honor dels Enderrock 2018. Foto: Enderrock

Pep Sala i Sau, premi Trajectòria dels Enderrock 2018. Foto: Enderrock

No podia ser d'altra manera, i així ha estat: la gala dels Premis Enderrock 2018 – XX Premis de la Música Catalana , celebrada aquest dimecres 7 de març a a l’Auditori de Girona, ha tingut un fort component reivindicatiu en pro de la llibertat d'expressió i també a favor de la visualització i de l’equiparació de les veus femenines als escenaris i als mitjans de comunicació.En aquest context de lluita, però també festiu, els grans vencedors han estat els Txarango, amb quatre premis Enderrock 2018 per votació popular: millor artista, directe, disc i cançó. Love of Lesbian s'ha proclamat millor grup en llengua no catalana i Port Belo, millor artista revelació. La votació popular també ha premiat els treballs de Zoo, Joan Rovira i Ebri Knight i les cançons de Manu Guix i els Quico's. Aquí, la llista completa de premiats "Avui no callarem. Avui, el sector musical no tancarà la boca davant els atacs continuats a la llibertat d'expressió i la democràcia", així de contundent ha començat el seu discurs de benvinguda Lluís Gendrau, director editorial del Grup Enderrock . Gendrau ha tingut també un record pels empresonats i exiliats i també ha citat els rapers Valtonyc i Pablo Hasel, "casos que demostren la persecució de les idees dels artistes que s'han mostrat crítics amb el sistema". Gendrau ha aprofitat per fer "un clam per al república real i efectiva".Un dels moments més emotius i intensos de la nit ha estat el del lliurament del Premi d'Honor. La periodista Txell Bonet, companya de Jordi Cuixart, ha presentat el guanyador entre crits de "llibertat, llibertat" i ha aprofitat l'ocasió per recordar el president d'Òmnium empresonat i per agrair la "força" que dona la música. "Teniu una feina bestial", ha dit, adreçant-se als músics.El guanyador del premi d'Honor, Lluís Llach, no ha pogut ser present a l'acte –és al Senegal–, però ha deixat una doble sorpresa: una, un vídeo enregistrat on ha reivindicat la vigència de la República catalana i les llibertats; l'altra, quan Laura Aymerich –la famosa Laura de la cançó, i guitarrista habitual dels directes del cantautor de Verges– ha recollit el guardó.Un altre dels moments més vibrants ha estat el revival de Sau, mític duo osonenc format pel desaparegut Carles Sabater i Pepe Sala, que enguany torna a la carretera amb una gira especial amb el nom de Sau30 i els músics originals. Posteriorment, Sala ha rebut el Premi Enderrock a la Trajectòria de mans de Lluís Gendrau, director editorial del grup. Tot seguit, ha tingut lloc l'actuació de Valtonyc. "Desobeeixo perquè crec que un canvi és possible", ha cantat.La gala s’ha obert amb l’estrena en directe de la cançó Cant de lluita, de Roba Estesa, amb la col·laboració d’una vintena de veus femenines de l’escena musical catalana. La interpretació col·lectiva del tema ha comptat amb Judit Neddermann, Paula Giberga, Maria Arnal, Gemma Humet, Eva Fernández, Laura Simó, Ivette Nadal, Macedònia, Núria Feliu, Joana Pol, The Sey Sisters i Les Anxovetes.Durant la gala, una vintena de dones representants dels àmbits musical, cultural i periodístic han estat les encarregades de lliurar els 29 guardons de la Nit Enderrock. Les responsables dels lliuraments de les emblemàtiques estatuetes en forma d'E han estat les periodistes i comunicadores Elisabet Carnicé, Candela Figueres, Karma Peiró –directora de–, Laura Rosel, Maite Sadurní, Clara Tena, Gina Tost, Maria Xinxó; les músiques Eva Fernàndez, Sara Pi, The Sey Sisters i Belly Hernández i les actrius Agnès Busquets, Itziar Castro i Júlia Creus.Els Premis Enderrock ha comptat amb les actuacions de Roba Estesa, Judit Neddermann, Roger Mas i Núria Graham, Els Catarres, Mishima, Sau30, Valtonyc, Ferran Palau, El Petit de Cal Eril i La Pegatina. En el decurs de la gala dels Premis Enderrock s'han lliurat els Premis de la crítica i de la votació popular, a més dels guardons especials Premi Enderrock d’Honor, Premi Enderrock a la Trajectòria (Sau – Pep Sala), Premi Enderrock Estrella a l’esdeveniment musical de l’any (iCat) i Premi Joan Trayter al productor i arranjador musical (Marc Martín).

