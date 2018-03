L'advocat de Sànchez revela l'estratègia per poder assistir a la investidura

L'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Pina, valora presentar una demanda de mesures cautelars davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per protegir els drets del candidat a la presidència de la Generalitat, tal i com ha avançat Catalunya Ràdio. Pina s'ha reunit aquest dimecres a la tarda amb JxCat i, per separat, amb el president del Parlament, Roger Torrent.Fonts del grup parlamentari han explicat que, en un termini d'entre 24 i 48 hores, s'espera saber si finalment es prendrà aquesta mesura o no. Pina ha argumentat que la situació amb Sànchez és totalment diferent a la de Carles Puigdemont, ja que l'actual president del grup de JxCat està pres a l'Estat. En la reunió amb el grup, l'advocat ha explicat que està explorant tots les camins possibles per forçar un pronunciament del jutge del Suprem, Pablo Llarena, a favor de Sànchez, per tal que pugui assistir al ple d'investidura de dilluns que ve, segons fonts coneixedores.A la reunió de JxCat hi han assistit la portaveu del grup, Elsa Artadi, i el portaveu adjunt Albert Batet. Pina intentarà així que Llarena permeti que Sànchez assisteixi a la sessió d'investidura, encara que li denegui l'excarceració. Aquets dimecres, el jutge del Suprem ha donat un màxim de cinc dies a les parts (Fiscalia i VOX) per pronunciar-se sobre les peticions de llibertat de Sànchez, de Joaquim Forn i Jordi Cuixart. El rellotge, però, comença a córrer a partir de dijous.En la fase d'instrucció, els caps de setmana són hàbils i, per tant, el termini conclou dilluns, coincidint amb la data del ple convocat al Parlament per investir Sànchez. Per tant, aquesta decisió de Llarena pot condicionar el calendari parlamentari si s'esgota el termini màxim dels cinc dies.

