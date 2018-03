VÍDEO Monumental xiulada a Àngel Ros en la inauguració de l'obra sobre els presos a Lleida

L’obra "Presos polítics a l’Espanya contemporània" que va ser censurada en la passada edició de la fira ARCO de Madrid s’ha estrenat aquest dimecres al Museu de Lleida. La inauguració de l’obra de Santiago Sierra s’ha convertit, de facto, en una mobilització a favor de la llibertat d’Oriol Junqueras, Joaquim Forn i els "Jordis" que ha comptat amb la presència de centenars de persones, que han pogut veure els 24 retrats pixelats que conformen la creació, ubicada a la sala d’exposicions temporals de l’equipament lleidatà.



Un dels assistents ha estat l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, que ha estat rebut amb una monumental escridassada, combinada amb xiulets, dels assistents a l'acte. Quan el socialista ha agafat el torn de paraula, el públic ha reaccionat amb crits i xiulets.

Moment de la inauguració de l'exposició Foto: Museu de Lleida

Giralt diu que l'obra dona prestigi al Museu de Lleida i Tatxo Benet assegura que la ciutat ha patit molt culturalment pel poc suport que ha rebut de la Paeria

La composició de Sierra, que no ha assistit a l’acte perquè pretenia que l’obra tingués tot el protagonisme, ha estat el pretext per reivindicar la posada en llibertat dels quatre líders sobiranistes i ha servit com a teló de fons per escenificar una catarsi col·lectiva dins del Museu, que va perdre les obres de Sixena el passat 11 de desembre. De fet, l’operatiu de trasllat de les peces a l’Aragó va ser el motiu que va impulsar l’empresari Tatxo Benet a comprar l’obra , que va costar al voltant de 80.000 euros.Benet no ha fallat a la cita com tampoc Àngel Ros, l’alcalde de Lleida que ha defensat la llibertat d’expressió i de creació i que el soci de Mediapro volia veure al davant de l’obra després que el PSOE donés suport a l’article 155 de la Constitució. Ros hi ha estat, però ha hagut de veure les protestes contra ell d’un grup de manifestats, que l'han tractat de feixista i de culpable per "l’espoli de les obres de Sixena". També els altres líders polítics de la ciutat i altres membres destacats de la política catalana han assistit a la inauguració.El director del Museu de Lleida, Josep Giralt, ha indicat que l’obra "dona prestigi al Museu de Lleida”, alhora que ha fet una defensa de la llibertat artística i ha posat la creació de Sierra com el paradigma d’art sense fronteres ni censures. Benet, per la seva banda, ha posat l’accent en l’oportunitat que té la capital del Segrià d’exposar una obra "que alguns volien silenciar", i ha criticat aquells que es pensen "que poden dir als altres què poden veure i què no". L'empresari i propietari de l'obra no s'ha estalviat retrets contra l'Ajuntament de Lleida, i ha assegurat que l'equipament lleidatà "ha patit molt sense el suport de la primera autoritat de la ciutat".L’obra es podrà veure fins el proper 22 d’abril a la capital del Segrià, des d’on sortirà cap a altres ciutats catalanes que ja han demanat la seva exposició.