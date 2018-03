David Fernàndez discrepa de la CUP sobre la investidura

L'exdiputat de la CUP David Fernàndez sí que avala la candidatura de Jordi Sànchez a la presidència de la Generalitat. Malgrat que els anticapitalistes van decidir el cap de setmana passat que s'abstindrien a la seva investidura -un posicionament que no garanteix la majoria a l'independentisme-, Fernàndez ha afirmat en una entrevista al programa El Balcó de la SER que es tracta d'"un nou repte democràtic" perquè posa "a prova la no divisió de poders" a Espanya.Malgrat que ha insistit que la decisió final l'han de prendre les bases de la CUP, Fernàndez ha subratllat el "simbolisme" que representaria que Catalunya tornés a tenir un president empresonat. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha complicat la investidura de Sànchez donant cinc dies a les parts per presentar al·legacions davant l'escrit de la defensa demanant la seva excarceració, termini que finalitza el mateix dilluns en què està convocada la investidura. El Tribunal Constitucional, per la seva banda, ha decidit que continuï empresonat.Fernàndez, però, en la línia del que demana la CUP, ha insistit en què cal acordar "com abans millor" un "programa republicà" que batalli contra els desnonaments, les desigualtats de gènere, la violència masclista o el canvi climàtic. "El que sí reclamo en general, i m'ho reclamo a mi mateix, és brillo i feina", ha afegit.L'exdiputat de la CUPFernàndez també creu que perquè l'independentisme segueixi avançant és necessari que l'independentisme rendeixi comptes públicament sobre què va passar entre el 26 i el 28 d'octubre: "Ens mereixem explicacions; jo ho necessito, perquè fotre-li la culpa als altres és molt infantil".També ha reclamat una estratègia unitària sobre com respondre l'Estat i "no segregar entre si és millor qui ha anat a Brussel·les a Ginebra, a Estremera o a Soto del real".

