Publicistes de l'1-O diuen que van tractar amb un suposat càrrec del Govern però no van cobrar

Anunci del referèndum de l'1-O.

Tres empresaris del sector de la impressió, la cartelleria i la publicitat han explicat aquest dimecres al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona que van rebre l'encàrrec de fer material publicitari per al referèndum de l'1-O de part d'un suposat càrrec de la Generalitat. No obstant, no el van conèixer mai en persona i només hi van contactar a través de telèfon i correu electrònic. Aquest dirigent de la Generalitat era "responsable de disseny" del Govern, segons els empresaris investigats, però després va admetre que era free-lance.Segons han explicat fonts jurídiques, els empresaris han explicat que no van rebre cap contracte per escrit, sinó que només es van intercanviar pressupostos i que van confiar en l'encàrrec d'aquest home, suposadament anomenat Enric Vidal, perquè ja havien treballat anteriorment amb la Generalitat. No obstant això, no van arribar a cobrar mai la feina feta, i no van poder reclamar el cobrament perquè no sabien a quin departament de la Generalitat fer-ho.Els empresaris que han declarat han estat José Oriol González Martínez, conseller delegat i propietari de Buzoneo Directo; Sergi Aymerich, gerent de Global Solutions i Global Factory Print, empresa dedicada a la publicitat i les arts gràfiques; i Ricard Martí Ramon, germà del propietari fundador de Marc Martí, empresa de cartelleria en la qual la Guàrdia Civil va requisar 100.000 cartells de propaganda del referèndum. Sergi Bellido, conseller delegat de Novoprint, empresa de serveis integrals de producció gràfica amb seu a Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), s'ha negat a declarar.

