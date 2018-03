El Barça s'endú la Supercopa de Catalunya als penals

La tercera edició de la Supercopa de Catalunya ja té amo: el Barça. L'equip entrenat per Ernesto Valverde s'ha endut el trofeu a la tanda de penals (4-2, amb gols de Paco Alcácer, David Costas, Yerry Mina i Abel Ruiz). Es tracta del segon trofeu en tres anys per als blaugrana, que han aprofitat per donar minuts als menys habituals.El partit ha estat marcat, ja des de l'inici, per les alineacions que han presentat els dos entrenadors. Tant blaugranes com pericos han saltat a la gespa amb onze homes poc habituals. Avui era el dia pels suplents. Una nova oportunitat per reivindicar-se. Al Barça, han copsat bona part del protagonista Ousmane Dembélé, Paco Alcàcer i Yerry Mina, cap del quals ha estat capaç de foradar la porteria contrària.El central colombià, això sí, ha estat l'encarregat de marcar un dels penals de la tancda amb la qual s'ha decidit el partit. Mina ha aprofitat el gol per celebrar-ho amb el tradicional ball que fa per acompanyar els seus gols. Els penals també han deixat un llançament a l'estil Panenka d'Hermoso, de l'Espanyol, que ha xocat de manera inversemblant amb el porter blaugrana Jasper Cilessen.La final ha estat molt igualada, cap dels dos conjunts ha estat capaç de fer un pas endavant i imposar el seu domini en el joc. La igualtat s'ha plasmat en el marcador, que s'ha mantingut zero a zero fins al final.

