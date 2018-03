La portada que publicará «La Razón» pel 8-M, segons «El Jueves»

Tenemos en exclusiva la portada de LA RAZÓN de mañana, ojo. pic.twitter.com/sGeDNSWOSK — El Jueves (@eljueves) 7 de març de 2018

Aquest dijous tindrà lloc la primera gran vaga feminista a Catalunya i Espanya. Una aturada que, com a novetat, tindrà la reivindicació dels drets de les dones com a nucli central amb l'objectiu d'activar, d'una vegada per totes, la maquinària per erradicar la bretxa salarial i les desigualtats de gènere. El ressò i suports aconseguits els darrers dies fan preveure que pot aspirar a tenir un èxit notable.L'actualitat de les darreres hores, doncs, gira inevitablement al voltant d'aquest 8-M. És més que probable que la vaga feminista copsi les portades dels mitjans de comunicació, tant catalans com estatals, entre dijous i divendres. La revista satírica El Jueves ha anat una passa més enllà i, amb el to punyent que la caracteritza, ha fet una previsió sobre com serà la portada del diari La Razón d'aquest dijous."El feminisme encoratja les dones a deixar els seus marits, assassinar els seus fills, practicar bruixeria, destruir el capitalisme i fer-se lesbianes", assenyala el cartell que El Jueves simula com a portada del diari espanyol.

