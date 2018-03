Aragonès acusa Montoro d'impulsar una «causa general» contra l'independentisme

El secretari d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusat aquest dijous el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, d'estar darrere d'una "causa general" contra l'independentisme en demanar informació sobre diverses despeses i subvencions de l'administració catalana. "La mateixa causa general que vol fer el jutge Pablo Llarena, ara hi ha una causa general de tipus administratiu encapçalada pel Ministeri d'Hisenda. No té ni peus ni cap", ha exposat en declaracions a Catalunya Ràdio Aragonès s'ha referit així a la carta que ha rebut la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, en la qual el secretari d'estat d'Hisenda, José Enrique Fernández de Moya, li reclama un informe sobre el pagament a empreses, persones i entitats vinculades amb la Generalitat. El dirigent d'ERC critica que aquest requeriment es deu al fet que, en haver quedat constatat que el referèndum de l'1-O no es va pagar amb fons públics, ara l'Estat intenta "construir una denúncia" basada en la informació que sol·licita.Així, ha dit que una de les entitats que l'Estat vol mirar amb lupa és l'Institut d'Estudis Autonòmics de la Generalitat, la qual cosa el secretari d'Economia de la Generalitat considera absurd perquè l'entitat es dedica a fer estudis sobre l'autogovern: "I això no és cap delicte".Ha explicat que alguns pagaments que s'investiguen són de la Generalitat a empreses com a Mediapro i Agroalimen, i que no hi ha motiu per fer-ho, i que solament es fa aprofitant que la Generalitat està intervinguda amb "l'article 155". A més, s'ha mostrat perplex per aquest nou requeriment d'Hisenda quan, durant el registre a la conselleria d'Economia del 20 de setembre, els agents de la Guàrdia Civil es van endur "còpia de tota la contractació pública de la Generalitat: ho tenen i és pública".El fundador de Mediapro, Jaume Roures, ha avisat que utilitzarà tots els mecanismes judicials al seu abast contra aquesta iniciativa del ministeri i ha advertit: "Han de menjar moltes sopes per acollonir-nos". També l'empresari Oriol Soler ha criticat el requeriment assegurant que no ha rebut cap euro de la Generalitat i així es demostrarà, i ha considerat que la iniciativa es deu a un intent d'assenyalar a persones i entitats per "espantar-les" sense cap base.

