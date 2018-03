VÍDEO La gala dels Premis Enderrock 2018, en directe

Els Premis Enderrock tornen amb més força que mai aquest dimecres 7 de març, amb una vetllada que celebrarà els vint anys de vida i de vigència d'uns guardons que s'han convertit en la gran nit de la música catalana. La cerimònia es podrà seguir en directe a partir de les nou del vespre a través de les televisions locals, el canal 159 de Movistar+ i, també, aUn any més, el tàndem còmic format per Rafel Faixedas i Carles Xuriguera conduirà la gala, que comptarà amb una desena d'actuacions musicals en directe. Pujaran a l'escenari per presentar els seus darrers treballs Els Catarres, La Pegatina, Mishima, Roger Mas, Núria Graham, Judit Neddermann, Roba Estesa, El Petit de Cal Eril i Ferran Palau. L'organització ha convidat també el raper mallorquí Valtonyc, en la que serà la seva primera actuació després de la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem.Els Premis Enderrock s'atorguen per votació popular i donaran a conèixer els resultats dels vots emesos fins al 25 de febrer, en un total d'onze categories. Durant la gala se sabrà qui s'enduu el premi al millor disc de pop-rock, que es disputen Els Amics de les Arts, Txarango i Zoo; o la guardonada com a millor cançó de pop-rock, a la qual opten Blaumut i Txarango; o saber qui és el triomfador en la categoria de millor cançó d'autor, Cesk Freixas, Manu Guix o Sílvia Pérez Cruz.Durant la gala també es lliurarà el Premi Enderrock d'Honor 2018 a Lluís Llach en reconeixement a la seva trajectòria artística, coincidint amb els 50 anys de la seva carrera.

