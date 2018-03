​Cambrils atorga la medalla al mèrit policial a una agent saragossana per ajudar durant l'atempat

L'Ajuntament de Cambrils ha atorgat la medalla de bronze al mèrit policial a una agent de la Policia Nacional, la saragossana Lara Rodrigo, per la seva col·laboració desinteressada durant l'atemptat terrorista, la matinada del 18 d'agost, quan estava passant les seves vacances al municipi.La imposició de la medalla s'ha celebrat aquest dimecres a la delegació del govern espanyol a l'Aragó, a Saragossa, i hi ha participat la tinenta d'alcalde de Protecció Ciutadana de Cambrils, Yolanda Quílez i el cap de la Policia Local de Cambrils, Josep Muñoz.Muñoz ha destacat que Rodrigo ja els havia ajudat abans a resoldre uns fets delictius però, a més a més, es va posar a disposició del cos policial quan van saltar els alarmes de l'atac terrorista. "Ens va ajudar durant hores a garantir la bona marxa de la sala de comunicació, a atendre als ciutadans alarmats i a coordinar als agents que es trobaven al carrer", ha explicat el cap de la Policia de Cambrils.A l'acte també hi ha assistit el delegat del govern espanyol a l'Aragó, Gustavo Alcalde, i el cap superior de la Policia d'Aragó, José Ángel González. Alcalde ha destacat "la professionalitat i la feina desinteressada" de Lara Rodrigo i ho ha posat com a exemple de la feina que fan "la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, i la resta de policies". També González ha considerat que Rodrigo ha estat exemple de "la col·laboració" que ha d'existir entre les forces de seguretat. "Nosaltres no tenim cognoms, som tots policies i tots tenim moltes coses en comú", ha dit. La tinenta d'alcalde de Cambrils també ha assenyalat que la seva feina ha servit "per donar prestigi a la Policia Local de Cambrils i a la ciutat".

