El jutjat d’instrucció número 3 d’Osca ha citat a declarar els conseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig i el seu antecessor, Santi Vila, per presumptes delictes de desobediència i prevaricació per haver-se negat a facilitar el retorn dels bens del Monestir de Sixena. La jutgessa ha convocat Vila i Puig, que està exiliat a Brussel·les, el proper 25 d’abril.Tot i que les 44 peces van ser traslladades per la Guàrdia Civil a Sixena el passat mes de desembre, la magistrada manté oberta la instrucció per presumpte delicte de desobediència i prevaricació.

