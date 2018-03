El jutge arxiva provisionalment la causa pels talls a l'A-2 a la vaga del 8-N

El jutjat d'instrucció número 1 d'Igualada ha dictat el sobreseïment provisional de les actuacions contra les 51 persones investigades per participar en els talls de trànsit a l'autovia A-2, a l'alçada d'Òdena (Anoia), durant la vaga i aturada de país del passat 8 de novembre. A la interlocutòria, el jutge assegura que no ha quedat "degudament justificada la perpetració del delicte que va donar lloc a la formació de la causa".Els investigats estaven acusats d'un presumpte delicte de desordres públics, però el jutge considera que els fets "serien constitutius d'una infracció administrativa i, en cap cas, penal". A més, el magistrat assegura que el delicte de desordres públics "exigeix violència" i després de practicar diverses actuacions "no s'ha acreditat" que n'hi hagués.​El jutge conclou que "la identificació dels participants és tan vaga que és pràcticament impossible atribuir cap fet a cap dels identificats, ja sigui perquè no eren allà o perquè encara que hi fossin canvia poc la narració general".

