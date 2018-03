Els empresaris alemanys es mullen sobre l'escarafall de Karl Jacobi amb Roger Torrent

#TotEsMouTV3

Com alemany resident a Catalunya mes de 65 anys, he de dir que la persona impresentable que ha demanat la presó per els polítics catalans al Círculo Ecuestre es el típic xenófob que menyspreaba els catalans y espanyols fa 50 anys. No saben castellá, ni els importa — Ferran 🎗 (@ferranbcn1949) 6 de març de 2018

Soc empresari alemany resident i invertint a #Catalunya. M'avergonyeixo profundament per la falta de respecte que avui ha tingut de passar el President del #Parlament @rogertorrent al #circuloecuestre a #Barcelona. Aquesta gent no parlaria mai així a cap polític alemany. #Shame — Kraft Heiko (@kraftheiko) 6 de març de 2018

Roger Torrent va afrontar aquest dimarts un intens partit fora de casa. El president del Parlament va visitar el Círculo Ecuestre, on es va reunir amb els representants del Cercle de Directius de Parla Alemanya, i va haver d'entomar cops i retrets de tot tipus. El club patrici no perdona a la màxima autoritat de la cambra catalana la plantada al rei Felip VI durant la inauguració del MWC ni l'incident davant la cúpula judicial a l'ICAB "Jo voto perquè vagin tots vostès a presó". Aquesta va ser la intervenció més sonada i la va protagonitzar Karl Jacobi, fundador i president de la gestoria, especialitzada en màrqueting, ComVort, amb seu a Alella (Maresme). Arran d'aquestes paraules, el president de l'entitat d'empresaris alemanys, Albert Peters, va fer una crida al diàleg i aquest matí ha visitat Els matins de TV3, on ha aprofitat per demanar disculpes En declaracions a TV3, considera que l'empresari "es va passar" però ha avisat que "la inseguretat de la situació actual es va veure reflectida amb aquest comentari". "No volem que ningú vagi a al presó, no podem negociar amb gent a la presó", ha afegit Peters, que ha volgut deixar clar que el Cercle de Directius de Parla Alemanya està a favor de l'economia catalana i que l'entitat va arribar fa uns 40 anys a Catalunya perquè hi tenen "plena confiança". Per tot plegat, ha instat Generalitat i govern espanyol a negociar i ha reclamant diàleg entre les dues parts.A banda del representant, altres empresaris alemanys també han mostrat el seu malestar per les paraules del seu compatriota. Un d'ells va ser Hans-Peter Trauschke, que s'ha sentit "ofès" i ha emfasitzat que les paraules "d'alguns dels seus (impresentables) membres, no representen en absolut la comunitat alemanya a Catalunya".Un altre cas ha estat el del consultor informàtic @ferranbcn1949, que també ha titllat Jacobi d'"impresentable" i l'ha definit com "el típic xenòfob que menyspreava els catalans i espanyols fa 50 anys. No saben castellà, ni els importa", rebla en una piulada.Per últim, el també empresari Kraft Heiko va piular aquest dimarts que s'avergonyia profundament "per la falta de respecte que avui ha hagut de passar el president del Parlament Roger Torrent". "Aquesta gent no parlaria mai així a cap polític alemany", va reblar.

