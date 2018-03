El TSJ valencià porta al TC el decret de la Generalitat amb mesures urgents per garantir el plurilingüisme

Ple de les Corts Valencianes que va aprovar la llei Foto: ACN

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià ha acordat plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat davant del decret llei 3/2017 pel qual s'adopten mesures urgents per a l'aplicació, durant el curs 2017-2018, dels projectes lingüístics als centres educatius. Segons ha informat aquest dimecres el TSJ a través d'una nota de premsa la secció quarta del contenciós administratiu considera que la norma, aprovada pel govern valencià el passat mes de setembre per garantir l'aplicació del decret suspès anteriorment, "no fa sinó mantenir el model lingüístic sobre l'ús del valencià en els ensenyaments no universitari recollit en el decret 9/2017 que havia estat suspès per l'Alt Tribunal mesos abans"."La conselleria d'Educació no va complir l'ordre de suspensió; en el seu lloc, el govern valencià aprova decret llei 3/2017, d'1 de setembre, del Consell, pel qual s'adopten mesures urgents per a l'aplicació, durant el curs 2017-2018, dels projectes lingüístics de centre, convalidat per el ple de les Corts en la sessió del 8 de setembre de 2017 (DOCV de 12 de setembre de 2017)", expliquen els magistrats per als que el decret llei vulnera l'article 86.1 de la Constitució en relació amb l'art. 44.4 de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de reforma de l'Estatut d'Autonomia valencià i l'article. 9.3 de la Constitució per arbitrarietat, en no existir extraordinària i urgent necessitat per al dictat de tal norma.El TSJ demana al TC que declari la inconstitucionalitat del decret llei per vulneració de l'article 24.1 de la Constitució en relació amb l'article. 117.3 ja que es va aprovar amb la finalitat d'impedir l'execució de les resolucions judicials dictades per la secció quarta de la sala del contenciós administratiu que acordava la suspensió del decret de plurilingüisme i establien, a més, la forma en què la suspensió havia de executar-se.La sala assenyala que el mateix decret llei qüestiona la constitucionalitat en la seva exposició de motius "posa en relleu que pretén posar en marxa el sistema establert en el decret del Consell 9/2017 que estava suspès pel TSJ (acte 23 de maig de 2017 confirmat per de 20 de juny de 2017) i evitar l'aplicació de la disposició transitòria primera punt 4 del mateix decret que mantenia el sistema anterior en tant s'implantava el nou sistema (acte de 27 de juliol 2017, després confirmat per acte 22 setembre 2017) ".Afegeix que "les disposicions específiques posades en qüestió posen en funcionament el sistema durant el curs 2017-2018 en el primer curs del segon cicle d'educació Infantil i els centres sostinguts amb fons públics per a Infantil de 2 anys del primer cicle d'Educació Infantil".Les dues resolucions, en les quals s'estima la petició de la Diputació d'Alacant i de l'Associació per a la defensa del Castellà a la Comunitat Valenciana, el TSJ explica que "no es qüestiona la constitucionalitat intrínseca ni del Decret 9/2017 ni el Decret Llei 3/2017 "sinó que el que es tracta de determinar és si el decret llei (norma amb rang de llei)" impedeix o limita l'execució de la suspensió del Decret 9/2017 "acordada en diverses resolucions de la Sala.

