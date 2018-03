L'ONU rebutja la brutalitat policial de l'1-O

Càrregues policials a Girona. Foto: Carles Palacio

El comissionat dels Drets Humans de les Nacions Unides es posa les mans el cap davant la brutalitat exercida per la policia espanyola i la Guàrdia Civil durant la celebració del referèndum del passat 1 d'octubre. El cap del departament, Zeid Ra’ad Al Hussein, assegura que està commocionat per les càrregues en els col·legis electorals i parla literalment de "violència" durant l'1-O.El comissariat s'expressa així de clar i contundent en l'informe anual que ha presentat aquest dimecres al Consell de Drets Humans de l'ONU , a Ginebra. El text posa en qüestió l'argumentari cosit des de la Moncloa per vendre una imatge de normalitat sobre els fets. Rebutja que el govern espanyol descrigui eldels agents com a "legal, legítima i necessària".D'altra banda, Zeid Ra’ad Al Hussein també fa menció als líders sobiranistes empresonats a Estremera i Soto del Real des de fa més de quatre mesos. Sense fer-ne una referència explícita, recorda a les autoritats estatal que la presó preventiva hauria de considerar-se com una mesura d'última recurs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)