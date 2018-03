Una sentència del TSJC anul·la el POUM de Tarragona

La porta d'entrada a les instal·lacions de CLH a Tarragona en una imatge d'arxiu Foto: CGT

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anul·la l'aprovació del Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Tarragona (POUM ) per part de la Direcció de General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, que va tenir lloc l'any 2013. La decisió del jutge arriba després d'un recurs contenciós administratiu interposat per la Compañía Logística de Hidrocarburos contra aquesta resolució. Aquesta empresa està afectada pel Pla de Millora Urbanística 40 (PMU-40), un pla que en la mateixa resolució judicial s'exposa que també queda anul·lat per "inviabilitat econòmica".​El magistrat deixa sense "efecte jurídic en la seva integritat" per manca d'un informe previ de l'autoritat estatal competent en matèria de planificació d'hidrocarburs. L'Ajuntament ha assegurat que presentaran un recurs de cassació al Tribunal Suprem i esperen que la Generalitat també faci el mateix.L'alcalde de Tarragona, en una roda de premsa convocada d'urgència, ha dit que "el jutge s'ha inventat" aquesta sentència i que "s'ha tirat de la moto" perquè "cap llei, ni reglament ens obliga a presentar aquest informe d'hidrocarburs". Josep Fèlix Ballesteros ha afegit que "no és obligatori ni perceptiu incloure'l en el POUM" i que no té "ni punyetera idea" del que ha de contenir ni qui l'ha de fer.El mateix alcalde ha recordat que hi ha cinc sentències favorables al POUM i que s'han presentat més de 45 informes i ha remarcat que, en aquesta mateixa sentència del TSJC que anul·la el pla, s'exposa que "està molt ben motivat i justificat i que l'estudi econòmic i financer és complet i detallat".Com que la sentència encara no és ferma, el Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Tarragona segueix vigent.Ballesteros ha afirmat que està decebut amb l'empresa, amb qui ja havien tingut contactes, perquè ha actuat de forma "deslleial" i "deplorable". El batlle ha assegurat que a partir d'ara seran més durs en les seves paraules i en les seves accions fins que aconsegueixi que marxin del centre de la ciutat.L'alcalde no entén que l'empresa carregui contra tot el POUM quan el que l'afecta és el PMU-40 -conegut com la Campsa-, ja que l'obliga a traslladar les seves instal·lacions en un altre espai. Segons el batlle, en aquest espai es construiran habitatges, zones verdes i equipaments.

