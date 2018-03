Llibertat amb càrrecs per al conductor que va provocar l'accident mortal a la C-17

Si el autor del pressumpte delicte es tracte de un bebedor esporàdic, que aquest dia havia begut més del compte, sigui pel que sigui, i tot i així es va posar al volant, coneixedor del perill. Presó incondicional per ell, per tots els delictes imputats.

Ara bé, de tractar-se de un alcohòlic habitual, a qui es tindria, per part de les autoritats que tenir controlat, 0 sigui no tindria que tenir paermís de conduir, ell no es conscient del perill que representa, però l'autoritat si. I es qui tindria que tenir cura de que fets així no podessin passar. Ell no es culpable de la seva malaltia. La autoritat SI, de no controlar-la.