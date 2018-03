L'acusat d'agredir un gai a Sitges admet els fets però nega que fos per homofòbia

L'acusat d'agredir brutalment un home gai a l'estació de tren de Sitges l'octubre del 2016 ha admès aquest dimecres bona part dels fets, però ha negat que la motivació de l'agressió fos l'homofòbia. L'home s'enfronta a penes de més de 13 anys i mig de presó, mentre que l'altre jove agressor ja va ser condemnat per un jutjat de menors. La víctima va ser colpejada a la cara amb pedres de la via i amb una puntada de peu, cosa que el va deixar atordit i el va fer caure a la via del tren.Segons les acusacions, tres joves marroquins van veure la víctima a l'exterior d'un bar d'ambient gai de Sitges aquella nit de l'1 d'octubre. Se'l miraven i es reien d'ell. L'home va entrar al bar, però hores després, quan va sortir per dirigir-se a l'estació pensant que hi hauria vigilants de seguretat, els sospitosos l'haurien seguit, cosa que ells han negat. Ja a l'andana, la víctima estava asseguda en un banc i dos dels nois es van asseure a cada costat. El tercer es va quedar fora de l'estació.Segons ha explicat al tribunal, l'acusat menor d'edat va discutir amb la víctima sense saber gaire el motiu. El menor ha explicat que la víctima, beguda i mig adormida, es va aixecar i va començar a insultar-lo. Ha relatat que pensava que l'anava a agredir, ja que l'amenaçava amb cops de puny a l'aire i per això hauria intentat apartar-se i defensar-se. Segons aquest menor, ell i l'acusat van agredir-lo amb pedres, però no pas amb puntades de peu, i en cap moment el van insultar per la seva condició sexual.L'acusat ha explicat que ell no va discutir amb la víctima, però quan va veure que la discussió amb el seu amic menor d'edat pujava de to i que la víctima tenia una bossa a la mà, va baixar a les vies del tren, va agafar unes pedres i les hi va llençar. També li va donar una puntada de peu a la cara. Això va provocar l'atordiment de la víctima, que va acabar caient a la via del tren. El tercer amic, fora de l'estació, va entrar i va treure de les vies la víctima, un minut abans que passés el tren, i va ser el moment que els dos implicats directes van fugir. Abans, però, es van endur el telèfon mòbil de la víctima i alguns diners. Van ser arrestats i empresonats pocs dies després. En tot cas, ha negat que cap dels dos insultessin la víctima per la seva homosexualitat.En canvi, la víctima, entre plors, ha explicat al tribunal que els agressors li deien 'maricón' i que el matarien a pedrades com es fa al Marroc. L'home va estar ingressat tres dies a l'hospital amb pronòstic greu.Un jove que era a l'estació i va veure l'agressió ha identificat l'acusat i ha explicat que l'agressió va ser massa forta per cometre un simple robatori. Les imatges de les càmeres de seguretat també deixen en evidència l'acusat, segons els Mossos, ja que en cap moment es veu a la víctima intentar agredir a ningú, sinó que estava asseguda. "Van anar a per ell", ha dit.Per tot això, la fiscalia demana 13 anys i mig de presó per l'acusat, per un delicte d'intent d'homicidi i un altre de robatori amb violència amb ús d'instrument perillós, tots dos amb l'agreujant de motivació per orientació sexual de la víctima, a més de sis anys més d'allunyament respecte la víctima. El ministeri públic també demana 2.110 euros per les lesions, 2.285 per les seqüeles, i 6.000 euros pels danys morals. L'acusació particular i la popular, exercida per l'Ajuntament de Sitges, demanen penes una mica superiors per l'agreujant de superioritat. La defensa demana tres anys i mig de presó per un delicte de lesions pel seu client.

