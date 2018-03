El Suprem i el TC fan gairebé inviable la investidura de Sànchez

Cartell per demanar la llibertat dels «Jordis». Foto: Adrià Costa

La investidura de Jordi Sànchez penja d'un fil. El Tribunal Constitucional (TC) ha decidit mantenir-lo empresonat quan només falten cinc dies perquè se celebri el ple d'investidura. El ple de l'alt tribunal ha pres aquesta decisió per unanimitat mentre continua estudiant el recurs d'empara que l'exlíder de l'ANC va presentar contra l'ordre de presó preventiva. A tot plegat s'hi suma que el Tribunal Suprem, l'encarregat de donar permís a Sànchez per tal que surti de la presó, ha donat cinc dies a la Fiscalia i a l'acusació particular -Vox- per tal que es pronunciïn sobre la qüestió.A la pràctica, aquest moviment del jutge Pablo Llarena fa gairebé inviable la possibilitat que l'expresident de l'ANC i número dos de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions. Si Llarena deixa córrer el rellotge de cinc dies, el ple ja hauria d'haver començat, perquè està programat per a les deu de matí. En cas que el dirigent sobiranista no pugui ser investit, la majoria independentista haurà de buscar un nou cap de cartell.Malgrat tot, el portaveu de JxCat, Eduard Pujol, ha recalcat que Sànchez segueix sent el candidat a la presidència de la Generalitat. "No ens podem allunyar d'allò que és evident: té tots els drets per ser investit president de la Generalitat de Catalunya", ha ressaltat Pujol en declaracions als passadissos del Parlament al costat de Josep Costa, vicepresident primer de la cambra i un dels arquitectes jurídics de la candidatura.El 22 de novembre la defensa de Sànchez va presentar un recurs d'empara al TC contra la decisió de la magistrada Carmen Lamela d'empresonar-lo. El 5 de febrer, el tribunal va admetre a tràmit el recurs i va obrir una peça separada per analitzar, només, la petició de Sànchez de suspendre-li cautelarment l'ordre d'ingrés a presó.El tribunal ha resolt ara aquest aspecte però encara no es pronuncia sobre el fons del recurs d'empara. A efectes pràctics, però, suposa tombar la primera petició que la defensa de Sànchez havia fet al TC per aconseguir la seva llibertat. La mesura és independent al que decideixi el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, que també té sobre la taula un escrit de la defensa de Sànchez que demana que el deixi lliure o que li doni permís per assistir al ple d'investidura del proper dilluns.El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha donat un màxim de cinc dies a les parts (Fiscalia i Vox) per pronunciar-se sobre les peticions de llibertat de Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Jordi Cuixart. La decisió s'ha notificat aquest dimecres al matí però el rellotge comença a córrer a partir de demà. En la fase d'instrucció els caps de setmana són hàbils i, per tant, el termini conclou dilluns, coincidint amb la data del ple convocat al Parlament per investir Jordi Sànchez.Per tant, aquesta decisió de Llarena pot condicionar el calendari parlamentari si s'esgota el termini màxim dels cinc dies. La defensa de Sànchez va sol·licitar dimarts a Llarena que el deixi en llibertat o que li doni permís per assistir al ple d'investidura. L'advocada de Cuixart també va presentar un escrit dimarts sol·licitant la seva llibertat (ho fa després de la declaració que va fer davant el jutge l'11 de gener) i dilluns també va reiterar la petició la defensa de Forn.La defensa de Jordi Sànchez va desplegar aquest dimarts tots els recursos que estan al seu abast per aconseguir que es pugui presentar a la investidura. A més d'haver demanat el seu alliberament al Tribunal Suprem, va presentar un escrit davant del Tribunal Constitucional per tal que derogués la presó preventiva i pogués ser proclamat president de la Generalitat. En els dos escrits llançaven una contundent advertència: derogar la llibertat de Sànchez podia "lesionar l'autonomia" de Catalunya i alterar la voluntat de la majoria parlamentària perquè és el candidat que compta amb més suport.L'advocat Jordi Pina va detallar ahir que, quan Sànchez es va incorporar a les llistes de Junts per Catalunya, ja van presentar una demanda d'empara al TC perquè aixequés la presó preventiva que el manté a Soto del Real i garantís el seu dret de participació. La petició va ser admesa a tràmit i, tot i que el tribunal encara no s'ha pronunciat, la defensa va presentar nous escrits quan Sànchez era ja càrrec electe i ara que ha estat proposat com a candidat a la presidència de la Generalitat. En l'escrit presentat, utilitzen la mateixa argumentació sobre la qual el TC es va basar per deixar en llibertat els condemnats de l'assalt de Blanquerna, i és que la Fiscalia no s'ha pronunciat en contra de l'alliberament.Segons l'escrit presentat per la defensa de Sànchez al TC, no suspendre la presó preventiva "afectaria de manera irreversible" no només els seus drets individuals -llibertat, participació política, presumpció d'innocència- sinó als "drets dels ciutadans que van votar" els partits que promouen la seva candidatura. Però adverteix que també tindria "greus i irreparables efectes en el normal funcionament institucional de la Generalitat" perquè s'estaria impedint la investidura del candidat que compta amb més suport a la cambra. "S'estaria lesionant greument el dret de Catalunya a la seva autonomia", avisa.

Escrit presentat al TC per demanar la llibertat de Jordi Sànchez by naciodigital on Scribd

