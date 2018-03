​La presència de dones als informatius catalans recula i va ser del 27,3% el 2017

Segons l'informe de @Consell_Audio les #dones tenen el 27,3% del temps de paraula dels informatius de ràdio i TV https://t.co/0u5ckAXZmH Ens ajudes a difondre la campanya #veusquenoveus per millorar la representació de les dones als mitjans de comunicació? https://t.co/D6wPhOtMNb pic.twitter.com/ofdIjPPRCZ — Dones (@icdones) 7 de març de 2018

Les dones tenen el 27,3% del temps de paraula als informatius de les principals ràdios i televisions catalanes, segons dades d'un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre la presència de les dones als mitjans audiovisuals corresponents al 2017 , que s'ha fet públic amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que es commemora aquest dijous 8 de març. Aquesta dada suposa un empitjorament davant del 28,7% de l'any anterior.En el cas de la política, la presència de les dones baixa fins al 25,4% –això implica que de cada 4 minuts de declaracions, 3 les fan els homes i 1 les dones- tot i que en els debats polítics pugen fins al 44,1%. Els àmbits temàtics en què hi ha més paritat són l'educació (48,0% per a les dones) i la sanitat (45,7%), mentre que on hi ha més desigualtat és en l'àmbit de la ciència i la tecnologia (17,2%).Per elaborar aquest informe el CAC ha analitzat el TN migdia i TN vespre de TV3, L'informatiu migdia de TVE Catalunya, 8 al dia de 8TV, el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio i el 14/15 de RAC1. En concret, en el cas de TV3, les dones van suposar el 28,9% del temps de paraula dels dos principals informatius de televisió durant el 2017. Amb un percentatge més baix hi ha TVE Catalunya, on la presència de veus femenines va ser del 27,7% del total i a continuació hi ha RAC1, amb el 25,9%.Per la seva banda, 8TV els va dedicar un 25,3% del temps de paraula de l'informatiu 8 al dia, mentre que Catalunya Ràdio va emetre un 25,2% de veus femenines en l'informatiu Catalunya Migdia.Un segon aspecte analitzat pel CAC fa referència al rol de les dones en els mitjans audiovisuals. En aquest sentit, s'observa que les dones hi intervenen més com a actors ocasionals, per exemple quan intervenen en la notícia d'una manera circumstancial i a partir d'un punt de vista personal En canvi, en alguns rols que es caracteritzen per tenir una presència central en el món de l'economia, com ara persones que intervenen com a representants d'organitzacions empresarials i membres dels sindicats, les dones tenen una presència molt inferior a la mitjana.L'informe analitza també els àmbits temàtics sobre els quals parlen els homes i les dones. El resultat és que les dones tenen menys presència en temps de paraula que els homes en tots i cadascun dels àmbits temàtics. Només en l'àmbit de l'educació les dones obtenen un percentatge (48,0%) comparable al dels homes (52,0%). En segona posició, i amb un percentatge que supera el llindar del 40%, hi ha l'àmbit temàtic sanitat, on les dones tenen el 45,7%, davant el 54,3% dels homes. En darrer lloc, és a dir, on les dones obtenen el pitjor resultat, està l'àmbit ciència i tecnologia, amb un 17,2% de temps de paraula per a les dones, per un 82,8% en el cas dels homes.Amb motiu de la commemoració aquest 8 de març del Dia Internacional de les Dones, el CAC fa una crida a la representació inclusiva de les dones en els mitjans audiovisuals, amb un tractament informatiu igualitari al dels homes i demana que tinguin "més visibilitat, més presència i més veu". Des del convenciment que els mitjans de comunicació tenen un potencial "enorme" com a eina d'educació en la igualtat i el respecte per la diferència, el president del CAC, Roger Loppacher, recorda als mitjans audiovisuals públics i privats la importància d'aplicar la perspectiva de gènere i de tractar les dones "amb tot el reconeixement i el respecte, lluny d'estereotips, fent-ne visibles les aportacions en tots els àmbits de la societat i considerant la seva experiència com una font rellevant".Després que s'hagi fet públic l'anàlisi del CAC, la directora executiva de l'Institut Català de les Dones (ICD), Núria Ramon, ha explicat en una entrevista amb l'ACN que la campanya promoguda enguany amb motiu del 8 de març es fixa en la presència femenina als mitjans de comunicació. D'una banda, la campanya –que duu per nom #veusquenoveus- reivindica una major presència de les dones en tertúlies, espais informatius i continguts en general, amb l'objectiu d'assolir una paritat de gènere real. D'altra banda, Ramon també subratlla la importància que les dones representades en aquests espais "no siguin estereotips, sinó que siguin diverses". Ramon diu que cal "treballar perquè les dones tinguin una major presència i que, a més, s'hi visibilitzin tot tipus de dones".La setmana vinent, Ramon i altres representants de l'ICD viatjaran a la seu de les Nacions Unides a Nova York per assistir a la reunió anual de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona. Un dels temes a revisar enguany és, precisament, la participació de la dona als mitjans de comunicació. És per això que l'ICD ha decidit centrar la campanya en aquest aspecte. Ramon, però, explica que també han volgut fixar-s'hi perquè "darrerament s'ha vingut parlant molt de la manca de visibilitat i presència de les dones als mitjans catalans".

Informe del CAC sobre la presència de dones als informatius by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)