Podem impulsarà una reforma de la llei per impedir els lloguers abusius

Parar els peus als fons voltors, frenar els lloguers abusius i allargar els contractes de lloguer. Aquests són els principals objectius que persegueix la reforma de la llei que Podem i En Comú Podem volen impulsar al Congrés dels Diputats. Així ho han anunciat Pablo Iglesias, Xavier Domènech i Lucía Martín des del número 113 de l'Avinguda de Barcelona de Sant Joan Despí, els veïns del qual estan en peu de guerra després que un gran inversor hagi comprat l'edifici sencer.Fins a 130 famílies protesten per una apujada dels preus dels lloguers que els asfixiarà econòmicament o bé els obligarà a marxar perquè no podran fer front a l'increment d'uns preus que oscil·len ja entre els 590 i els 900 euros en funció de l'habitatge. Els veïns estan disposats a assumir un increment, però que sigui "raonable".Iglesias ha anunciat que impulsaran mesures al Congrés dels Diputats per frenar aquesta bombolla del lloguer. Ho faran amb una proposta de llei amb la qual esperen rebre, almenys, el suport dels socialistes. "La Constitució fixa que l'habitatge és un dret. Que aquells patriotes de bandera es posin ja en marxa per canviar Catalunya i Espanya i defensin el dret a l'habitatge, que està per sobre dels fons voltor", ha sentenciat el líder de Podem, que ha insistit en la necessitat que hi hagi "lleis que respectin l'esperit constitucional"."Estem al servei de la seva lluita", ha defensat Domènech, que ha carregat contra Goldman Sachs per estar "colpejant" a fins a 400 persones amb el seus lloguers abusius. L'inversor va adquirir alguns dels habitatges per 100.000 euros i ara pretén vendre'ls a alguns dels veïns que tenen un lloguer amb dret a compra per 500.000. "Volem justícia", ha insistit el líder dels "comuns". Lucía Martín ha precisat que cal, d'entrada, reformar la llei d'arrendaments urbans per materialitzar un canvi legal que permeti posar topalls al preu del lloguer.

