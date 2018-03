L'estrany problema de l'habitació 155 de l'Hotel Pessets de Sort

Hola! Així avassallen a @HotelPessets només per tenir un llaç groc a la porta. Vull ajudar a fer-ne difusió. M'ajudeu? pic.twitter.com/pcJg0QXK6T — Anna Bertran (@AnnaBertran) 6 de març de 2018



El Hotel Pessets de Sort, tradicional, entrañable, conocido desde los tiempos en los que mis padres esquiaban en el Pallars Sobira, ha recibido amenazas de boicot por tener un lazo amarillo en la puerta. Ruego les apoyemos con un buen RT. @HotelPessets @soler_toni @JoelJoanJuve pic.twitter.com/DIRuYld7cY — Víctor Riverola (@VMatterfilm) 7 de març de 2018

Això ratlla l'absurd més espantós. És un atac clarament orquestrat viralment per calumniar un negoci provadament professional i de gran qualitat en el seu producte, espai i serveis.

Ànims, bona gent de @HotelPessets de Sort!#Pallaresament #FentComarcaFemPais https://t.co/pfR8HYgrct — PotxonsALaCarta🎗 (@PotxonsALaCarta) 6 de març de 2018

La pàgina de Facebook de l' Hotel Pessets , a Sort (el Pallars Sobirà), ha rebut una allau de comentaris en els darrers dies. Després de la polèmica que va portar una publicació sobre l'habitació 155 de l'establiment , els comentaris negatius a la xarxa social s'han disparat. Davant del rebombori, l'hotel pallarès va decidir eliminar la publicació del seu perfil.Els fets es van iniciar perquè l'habitació esmentada tenia un "greu problema". De fet, és una cambra de la primera planta de l'establiment, normal com tota la resta, però té el mateix número del fatídic article que ha implantat el govern espanyol a Catalunya. El resultat, segons expliquen des del mateix hotel, des del 27 d'octubre de l'any passat, els clients l'han rebutjada.És per això que l'establiment va demanar la col·laboració dels veïns perquè els donessin idees per trobar un nom o un número que ajudés “a recordar el que volem ser i no el que volen que siguem”. Ho van fer en una publicació al seu compte de Facebook i en dos dies ja va rebre més de 200 comentaris, tot i que no tots amb propostes.Entre els comentaris n'hi havia molt de negatius i fins i tot amenaces, que es van agreujar en barrejar-se que l'hotel té un llaç groc a la porta de suport als presos polítics. L'establiment va aturar-ho de soca-rel esborrant el missatge. Els detractors, però, van reaccionar votant amb la pitjor puntuació l'hotel al seu Facebook, un lloc que solen mirar els possibles clients abans de reservar alguna habitació.Aquesta dinàmica, però, s'ha capgirat a partir que l'actriu Anna Bertran publiqués ahir al seu compte de Twitter un recull de les crítiques que rebia l'establiment.Les xarxes socials no han triat a fer-se'n ressò i a omplir-se de comentaris de suport, com el de l'exdiputada pallaresa Carmina Castellví.

