​Serveis mínims del 33% a Rodalies i del 50% en hora punta al metro per la vaga feminista

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha decretat els serveis mínims que hi haurà a Catalunya de cara a la vaga general feminista del 8 de març. Pel que fa al transport de viatgers urbà i interurbà, el servei de Rodalies i Regionals de Catalunya operat per Renfe serà del 33% durant tot el dia. Els serveis mínims del metro i del bus de l'àrea metropolitana operat per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), així com el Tram, serà del 50% en hores punta (des de les 06.30 h a les 09.30 h i des de les 17.00 h a les 20.00 h) i del 25% en hores vall.La resta de transports de viatgers urbans i interurbans i el servei d'autobús que uneix Barcelona amb el seu aeroport tindran un servei mínim del 50% del servei habitual. Els trens de Llarga Distància convencional i d'Alta Velocitat tindran un servei mínim del 72%. Pel que fa als Avant, els serveis essencials són del 65%.El servei de transport de persones amb disminució i el transport escolar per accedir a centres d'infantil i primària que no tenen transport públic alternatiu disposaran del servei habitual. El mateix passarà amb serveis essencials com la seguretat i extinció d'incendis en fàbriques i dipòsits d'explosius, centrals nuclears i tèrmiques i altres centres de producció d'energia.Pel que fa a les autopistes, el personal de manteniment, comunicacions i seguretat, centre d'operacions i assistència a l'usuari tindrà uns serveis mínims d'un terç del personal habitual. El mateix passarà amb el servei de grues per la retirada dels vehicles que obstaculitzin la circulació viària, els vehicles estacionats en passos de vianants i els que ocupin les places d'aparcament reservades a les persones amb discapacitat.Pel que fa a les funcions d'atenció telefònica de tot tipus d'urgències i emergències: prestació del 85% del servei per atendre únicament les comunicacions d'urgències i emergències que s'hagin de gestionar sense demora (com les sanitàries, d'ordre públic, de violència de gènere, de protecció civil, de bombers, de salvament marítim, d'avaries de gas, aigua i electricitat, d'informació de trànsit i altres d'anàlogues). Per a la resta de serveis que presta el sector d'atenció multicanal no s'estableixen serveis mínims.La radio i la televisió públiques tindran uns serveis del 50% dels continguts habituals dels seus canals, emissores i portals pel que fa a la producció i emissió de programació informativa. D'altra banda, els serveis del personal d'empreses que realitzen funcions d'assistència i serveis socials seran els mateixos que en cap de setmana en el cas del servei de menjadors socials, les residències de persones amb disminució o per a gent gran.En els centres i establiments sanitaris de la Xarxa Sanitària d'Utilització Pública (XSUP) es garanteix el normal funcionament del servei d'urgències, tant l'atenció de malalts externs com l'atenció dels malalts ingressats a les unitats d'observació d'urgències, a criteri del metge encarregat del malalt.També s'assegura el normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d'hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d'unitats especials d'urgència vital.En els centres docents públics i privats no universitaris i llars d'infants hi haurà una persona de l'equip directiu per centre de treball, entenent-se com a tal la persona titular de la direcció, del cap d'estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica del centre. A més del personal esmentat, per a l'ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys) es requereix 1 docent per cada 6 aules.Per als centres d'educació especial (de 3 a 16 anys), caldrà 1 docent per cada 4 aules. Per garantir la seguretat en l'horari de menjador i activitats complementàries es decreta un terç del personal de serveis mínims. Per a llars d'infants, es garanteix un terç de la plantilla. El decret ha estat signat per la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)