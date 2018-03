Des de Drassanes fins a la Ciutadella: així serà la gran manifestació per a la República

El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro. Foto: ACN

Des de Drassanes fins al parc de la Ciutadella, on es troba el Parlament. Aquest és el recorregut que vol omplir l'ANC aquest diumenge, per pressionar els partits independentistes perquè pactin un full de ruta que inclogui la implementació de la República votada l'1-O, proclamada el 27-O i ratificada el 21-D. La convocatòria pretén omplir tot el passeig de Colom, el passeig d'Isabel II i l'avinguda del Marquès de l'Argentera amb el lema "República Ara".Segons han explicat aquest dimecres el vicepresident de l'entitat, Agustí Alcoberro, i el secretari de mobilització, Francesc Cara, l'escenari se situarà a la zona de Pla de Palau, més a prop de l'extrem del parc de la Ciutadella, però s'encararà cap a Montjuïc i amb una pantalla també cap a l'altre cantó, per poder visualitzar els parlaments des de les dues bandes.De fet, els protagonistes de l'acte seran "herois anònims", representants de "diferents sectors i àmbits" que "se l'han jugada des de la tardor fins ara i es troben amb problemes de tipus divers". Aquests lluiran les lletres de la paraula "República" i donaran arguments per defensar-la. Tot i que no ha volgut donar noms, Alcoberro s'ha referit a gent que ha participat a l'1-O i n'ha patit represàlies, ja sigui com a encausats, voluntaris, bombers, professors, alcaldes, o fins i tot mecànics.L'ANC convoca la ciutadania perquè l'acte comenci a les 17h, però recomana als assistents que hi arribin des dels extrems, baixant a les parades de metro de Drassanes i Arc de Triomf, perquè les de Jaume I i Barceloneta previsiblement estaran tancades. En tot cas, també avisa que les territorials de l'entitat organitzaran autocars per assistir a la mobilització i insta a portar llaços i peces de roba de color groc.L'ANC vol posar pressió als partits independentistes perquè acordin un full de ruta que avanci cap a la implementació de la República. "Entenem les dificultats que tenen, però confiem que el compromís que van adquirir l'1-O i el 21-D el mantindran", ha asseverat Agustí Alcoberro, que reclama que l'acord cap al que avancin tingui un "contingut molt precís en avançar cap a la República".Malgrat que vol identificar "la mobilització en un moment conjuntural massa precís", vol deixar clar que l'entitat va "contribuir que es conformés aquesta majoria per restablir la legitimitat del 155 i avançar cap a la República", cosa que reclama que es tiri endavant i opina "té sentit que es faci des del Parlament i el carrer".D'aquesta manera, malgrat recordar que, en el seu moment va ser partidari "del restabliment íntegre" del Govern, amb Carles Puigdemont al capdavant , entén que la investidura de l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, "serà una fórmula a valorar" si "té un consens suficient i pot avançar cap a la via republicana". "Tenim més de dos milions de ciutadans mobilitzats, que van anar a votar en diverses ocasions i, per tant, el que es plantegen com a objectiu és que la majoria republicana restitueixi el Govern anterior al 155 i avanci cap a la República catalana", ha insistit.En aquest sentit, el missatge nuclear de la manifestació serà la ratificació del projecte defensat l'1-O i ratificat el 21-D i, per tant, l'exigència que s'"avanci en la implementació de la República. Igualment, també es pretén "denunciar les interferències de la justícia espanyola", exemplificades amb el fet que no està clar que es permeti a Sànchez assistir a la seva investidura, fet que evidencia que "tot el procés polític està viciat des que es troba sota la llosa de la justícia i la policia".

