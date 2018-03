Iglesias apadrina la candidatura de Domènech per liderar Podem Catalunya

Xavier Domènech amb Pablo Iglesias, a Sant Joan Despí Foto: Sara González

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha apadrinat la candidatura de Xavier Domènech per ser el nou secretari general de Podem Catalunya. En un contacte informatiu a Sant Joan Despí ha defensat que el coordinador general dels "comuns" és el polític català "més ben preparat intel·lectualment" per afrontar els reptes que té el país en aquests moments. Acte seguit, però, ha precisat que seran els inscrits catalans del partit lila els que prendran la decisió entre el 5 i el 9 d'abril. Tal i com va avançar NacióDigital , l'objectiu de Domènech és assumir el lideratge de Podem Catalunya per culminar una confluència que no va ser possible fa tot just un any per la negativa de l'anterior secretari general, Albano Dante Fachin, que, acorralat per Iglesias, va acabar dimitint el passat 6 de novembre. Des d'aleshores, Podem Catalunya va quedar en mans d'una gestora capitanejada per l'economista Vicenç Navarro i la diputada Jéssica Albiach, entre d'altres.El líder dels "comuns" ja va comunicar el passat dilluns a la direcció de Catalunya en Comú que formalitzaria la seva candidatura amb una llista amb vocació transversal que inclourà dirigents com Albiach o el senador Óscar Guardingo, així com membres de l'actual gestora. Malgrat haver rebut el suport explícit de 134 membres de Podem Catalunya que van fer públic un manifest, ja hi ha cercles que manifesten recels pel fet que el coordinador general de Catalunya en Comú vulgui ara liderar també Podem Catalunya.Domènech vol "estabilitzar" un partit que des dels seus inicis ha patit tensions internes i que en els últims mesos ha patit una pèrdua de musculatura territorial, a més de la polifonia interna sobre quin ha de ser el seu futur. Per fer-ho, compta amb el suport explícit d'Iglesias, que ja va beneir que Domènech fes el pas i que aquest dimecres no ha amagat el seu entusiasme per la candidatura malgrat que, com a mínim, hi ha una altra aspirant a liderar el partit: la senadora d'En Comú Podem Celia Cánovas.El líder dels "comuns" també ha precisat que les sigles no desapareixeran, malgrat que el seu principal objectiu és integrar-lo dins de la confluència que abanderen ell mateix i l'alcaldessa Ada Colau. Catalunya en Comú preveu celebrar una assemblea organitzativa durant la primavera en la qual vol tenir resolta aquesta qüestió per centrar-se en les candidatures de les municipals del 2019.

