​Els nens aprendran els himnes militars espanyols a les aules

La ministra María Dolores de Cospedal fent un parlament després de supervisar es maniobres militars al Camp de Tarragona. Foto: Jonathan Oca

Educación y Defensa ultiman el temario para introducir el mundo militar y la cultura de Seguridad en las aulas. Los estudiantes de 6 a 12 años aprenderán marchas castrenses, harán pins de la bandera y desfiles de plastilina.



... sin comentarios ... https://t.co/xZgr2csPLO — Inma Vega (@InmacVega) 7 de març de 2018

Els ministeris espanyols de Defensa i Educació ja tenen gairebé enllestit el temari per introduir la cultura militar a les aules. Si s'acaba aprovant, els estudiants de Primària, d'entre 6 i 12 anys, aprendran els himnes dels exèrcits de Terra, l'Aire i l'Armada; crearan cartells publicitaris sobre la desfilada de la Festa Nacional o faran pins de la bandera espanyola, entre d'altres activitats, segons avança el diari La Razón . Fins i tot practicaran salves d'honor amb instruments de percussió i simularan un toc de diana.El projecte “Coneixement de la Seguretat i la Defensa als Centres Educatius” és el resultat de l'acord signat entre els ministeris de Defensa i d'Educació el desembre de 2015. El seu objectiu és fomentar entre els escolars espanyols “la cultura i la consciencia de la defensa”.El projecte inclou un temari de 245 pàgines amb 10 unitats didàctiques en les que es tractaran assumptes com la convivència, el respecte, l'estructura de les forces armades, la bandera, l'himne, el rei o la unitat d'Espanya. També es fa referència a la Policia Nacional espanyola, la Guàrdia Civil i els cossos autonòmics, com la Ertzaintza o els “Mozos de Escuadra”, el nom dels quals s'ha castellanitzat.De moment, encara no hi ha data per a l'aprovació definitiva del document ni tampoc de la seva inclusió a les aules. L'acord de 2015 també contemplava la formació del professorat i actuacions per a què les comunitats autònomes incloguessin aquest temari als seus programes.En aquest marc, cal recordar que fa uns dies la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va signar un conveni amb l'associació de centres d'ensenyament privats per portar la cultura militar a les aules i facilitar que professors i alumnes coneguin la tasca i els valors de les forces armades.

