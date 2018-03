Román Escolano relleva Luis de Guindos al Ministeri d'Economia

Román Escolano, nou ministre d'Economia. Foto: Europa Press

Mariano Rajoy ha cobert el buit deixat per Luis de Guindos al seu executiu. El president espanyol ha nomenat Román Escolano, vicepresident i membre del Comitè de Direcció del Banc Europeu d'Inversions (BEI), com a nou ministre d'Economia. Escolano rellevarà de Guindos, que a partir d'ara assumirà una de les vicepresidències del Banc Central Europeu (BCE). El nou responsable del ministeri d'Economia ja participarà en el consell de ministres d'aquest divendres.Escolano va accedir al BEI el setembre del 2014, en substitució de l'exministra socialista Magdalena Álvarez, que va dimitir després de la seva imputació definitiva en el cas dels ERO irregulars a Andalusia. Fins llavors, Escolano havia exercit el càrrec de president de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), procedent de BBVA, on era director de relacions institucionals.Des del 2000 fins el 2004 va ser director del departament d'Economia del gabinet de José María Aznar. Prèviament, va ser assessor del secretari d'Estat per a les Comunitats Europees, conseller de l'Oficina Comercial de l'Ambaixada d'Espanya a Tailàndia i assessor del ministre de Treball i Afers Socials. El nou ministre és economista i pertany al cos de tècnics comercials i economistes de l'Estat, amb el número u de la seva promoció.

