Josep Maria Cervera, candidat a la presidència de l'AMI

Els alcaldes de l'executiva de l'AMI després de la reunió a Santa Maria d'Oló. Foto: Roger Font

L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera serà, amb tota probabilitat, el nou president de l’Associació de Muncipis per la Independència (AMI), tal com va avançar NacióDigital aquest dimarts . Així ho han confirmat els dirigents de l'entitat independentista després de la reunió de l'executiva celebrada a Santa Maria d'Oló (Moianès) amb la vista posada a l’assemblea general que celebraran el proper dijous 15 de març.La candidatura serà completada per Annabel Moreno, alcaldessa d’Arenys de Mar per ERC, en el càrrec de vicepresidenta, i Eudald Calvo, d’Argentona per la CUP, es mantindrà com a vicepresident.Durant els propers dies, l’AMI acabarà de perfilar els noms que resten de l’executiva i de la directiva. Jordi Gaseni, alcalde de l’Ametlla de Mar i president momentani, ha confirmat que han donat el vistiplau a la candidatura però que segueixen oberts a “altres candidatures”. Se'n poden presentar fins a 48 hores abans de la celebració de l'assemblea.Pel que fa a la direcció que ha d’emprendre l’entitat, Gaseni ha explicat que continuarà, com fins ara, tenint importància en la mesura que ha reunit tot el món municipal i ha estat una part "imprescindible" del procés català, juntament amb la societat civil i la Generalitat. En aquest sentit, "seguirem la direcció que emprengui el govern de la Generalitat”. “Som fruit de la combinació de totes aquestes tres voluntats i la intenció és continuar”, ha reblat.Des de l'entitat també han fet notòria la necessitat de conformació d'un nou govern: "Som optimistes de mena i confiem que hi haurà acord. És important per tot el que ens hi estem jugant". Gaseni ha demanat la conformació del Govern per continuar "amb la feina que tenim encomanada i amb els objectius que tenim com a AMI".

