La Cursa d'El Corte Inglés: 40 anys de solidaritat

Representants de les entitats que participen en la Cursa amb el nas vermell. Foto: ND

La Cursa se celebrarà el pròxim 8 d'abril a Barcelona Foto: El Corte Inglés

La Cursa d’El Corte Inglés fa 40 anys. Sota el lema "Els 40 passen de pressa i corrents", el pròxim diumenge 8 d’abril la ciutat de Barcelona tornarà a acollir una de les carreres més populars i més grans d’Europa. Una prova solidària i un clar exemple de paritat. Any rere any, el nombre de participació de les dones ha anat augmentant fins a aconseguir superar el d’homes en l’edició anterior.La cursa mantindrà el seu recorregut de 10.766 quilòmetres, i tornarà a passar per l’interior de l’Estadi Olímpic de Montjuïc. El punt de sortida de la carrera serà a la Plaça Catalunya a les 9 del matí pels corredors populars. Els atletes més competitius, que corren amb un xip groc, sortiran des de l’encreuament de Passeig de Gràcia amb Gran Via per facilitar la sortida de tots els participants.La gratuïtat de la cursa continua sent un dels símbols identitaris de l’esdeveniment. La inscripció on-line es va obrir el 20 de febrer, i des de llavors, més de 4.500 persones ja han confirmat la participació en la cursa. Les inscripcions es podran formalitzar a través de la web cursaelcorteingles.cat fins al dijous 5 d’abril, a les 22.00 hores. Les presencials, obertes des del passat dimarts, finalitzaran el 6 d’abril, a les 21.00 hores.Aquest any s’ha reforçat la seguretat i el control de dades dels participants, per garantir amb total normalitat el transcurs de la Cursa. La Cursa comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de la ciutat, que vetllarà perquè la carrera es celebri amb totes les garanties de seguretat. Més de 1.300 voluntaris donaran servei als corredors durant el transcurs de la cursa.Enguany, l’entitat associada a la cursa és Pallapupas , una organització sense ànim de lucre que ajuda a pacients dels diferents hospitals de Barcelona a superar el dolor amb l’ajuda de l’humor. És per aquest motiu que totes les persones que recullin el seu dorsal rebran un nas vermell de Pallapupas perquè se’l posin just abans de la sortida de la prova. L’objectiu de l’organització és potenciar el vessant solidari de la Cursa, convertint-la en un mar de nassos vermells.Diferents personalitats del món de l’esport i de la cultura han apadrinat, de manera desinteressada, la cursa d’aquesta edició. Aquest any, els futbolistes Luis Suárez, David López i Àlex Granell, la nedadora Mireia Belmonte, la directora de l’Acadèmia Operación Triunfo, Noemí Galera i el cantant Sergio Dalma, són els encarregats de donar suport a la cursa. A més a més, l'esdeveniment compte amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i de Creu Roja.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)