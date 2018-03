Neus Munté fa el pas: «Vull ser la propera alcaldessa de Barcelona»

Neus Munté, presidenta del PDECat i consellera de la Presidència fins al mes de juliol, ha fet aquest dimarts el pas oficial per convertir-se en candidata a l'alcaldia de Barcelona pel seu partit . "Vull ser alcaldessa d'aquesta ciutat", ha assegurat Munté en declaracions als mitjans des de la confluència entre el carrer Indústria i l'Avinguda Gaudí de la capital catalana, amb l’Hospital de Sant Pau al davant i la Sagrada Família al darrere.Munté ha indicat que hi ha "moltes possibilitats" que hi hagi una alternança en l'alcaldia en les eleccions del 2019, en les quals aspira a desbancar la batllessa Ada Colau. "Cal aprofitar tots els actius de la ciutat i imprimir un altre caràcter amb els ciutadans, els visitants i les empreses", ha recalcat.La decisió de presentar-se l’ha comunicat personalment a Xavier Trias i a tots els regidors del Grup Demòcrata. No ha pogut fer-ho cara a cara amb Joaquim Forn, conseller d'Interior del Govern legítim, que està empresonat a Estremera des del 2 de novembre.El seu rival en les primàries serà Carles Agustí, segons ha avançat NacióDigital , amb qui els uneix una llarga militància dins la JNC i l'antiga Convergència. "És un molt bon perfil", ha ressaltat Munté, que començarà a recollir avals fins la setmana que ve. El comitè organitzador de les primàries està liderat per Magda Oranich.Preguntada sobre si deixarà la presidència del partit, Munté ha indicat que és un càrrec "representatiu", i que per tant és "compatible" ostentar el màxim càrrec institucional del PDECat i presentar-se a les primàries.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)