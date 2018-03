Sóc feminista. Vull la igualtat en tots els àmbits entre homes i dones. Sense cap dubte. Però sóc autònoma, vídua i tinc tres fills. Una manifestació fora d´hores de treball m´hagués anat força bé. Entenc que qui organitza aquesta jornada ha pensat que una vaga és millor i ho respecto. Però jo he d´arribar a final de mes si o si i ningú m´ajudarà a fer-ho.

Com qualsevol autònom amb petit comerç només tinc un dia de festa, el diumenge, i passo moltes hores treballant, moltes més que qualsevol home o dona a una feina normal de 8 hores. Jo en treballo com a mínim 10. Normalment més.

Per tant que ningú em vingui a dir insolidària perquè demà hagi d´obrir el meu negoci. Primer que em preguntin quina és la meva pensió de viduitat (menys de 400€), que em diguin perquè no he pogut accedir mai a beques ni per llibres (es veu que traballo tant que no sóc prou pobre).

El pròxim cop que organitzin actes fora d´horari laboral o que demanin que el dia sigui festiu. Aleshores em veureu la primera a la manifestació.