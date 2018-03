La Diputació de Lleida entrega una carta extraviada l'any 1944 a una víctima de l'Holocaust

Una fotografia de Rachel Furstenberg en el moment en que ha rebut la carta. Foto: ACN

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha entregat aquest dimecres a Rishon Lezion (Israel) una carta extraviada de l'any 1944 d'una víctima de la persecució dels jueus durant la Segona Guerra Mundial. Es tracta d'una missiva que anava dirigida a Rachel Gewürz de part de la seva germana bessona, Fanny Gewürz, que es va enviar des de Sort on havia arribat clandestinament.Rachel Gewürz no va arribar a rebre el document que, després d'un llarg recorregut per l'Estat espanyol, Portugal i Egipte, es va trobar ara fa un any entre la documentació dels fills dels antics propietaris d'un hostal on s'havia allotjat Fanny Gewürz. En el marc el projecte "Perseguits i Salvats", l'historiador Josep Calvet s'ha encarregat de localitzar a la família Gewürz a Israel per retornar el document a la seva destinatària.

