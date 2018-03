L'ANC pressiona els partits perquè pactin un full de ruta per implementar la República

El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro. Foto: Roger Tugas

L'ANC vol posar pressió als partits independentistes perquè acordin un full de ruta que avanci cap a la implementació de la República. "Entenem les dificultats que tenen, però confiem que el compromís que van adquirir l'1-O i el 21-D el mantindran", ha asseverat aquest dimecres al vicepresident de l'entitat, Agustí Alcoberro, en relació a la manifestació de diumenge , que pretén omplir les vies entre el monument a Colom i el parc de la Ciutadella, amb el lema "República Ara".Així, l'Assemblea reclama que l'acord cap al que avancin tingui un "contingut molt precís en avançar cap a la República" i, malgrat que vol identificar "la mobilització en un moment conjuntural massa precís", vol deixar clar que l'entitat va "contribuir que es conformés aquesta majoria per restablir la legitimitat del 155 i avançar cap a la República", cosa que reclama que es tiri endavant i opina "té sentit que es faci des del Parlament i el carrer".D'aquesta manera, malgrat recordar que, en el seu moment va ser partidari "del restabliment íntegre" del Govern, amb Carles Puigdemont al capdavant , entén que la investidura de l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, "serà una fórmula a valorar" si "té un consens suficient i pot avançar cap a la via republicana". "Tenim més de dos milions de ciutadans mobilitzats, que van anar a votar en diverses ocasions i, per tant, el que es plantegen com a objectiu és que la majoria republicana restitueixi el Govern anterior al 155 i avanci cap a la República catalana", ha insistit.En aquest sentit, el missatge nuclear de la manifestació serà la ratificació del projecte defensat l'1-O i ratificat el 21-D i, per tant, l'exigència que s'"avanci en la implementació de la República. Igualment, també es pretén "denunciar les interferències de la justícia espanyola", exemplificades amb el fet que no està clar que es permeti a Sànchez assistir a la seva investidura, fet que evidencia que "tot el procés polític està viciat des que es troba sota la llosa de la justícia i la policia".Sigui com sigui, Alcoberro subratllat que, entre la ciutadania, "el canvi de xip s'ha fet irreversible des de l'1-O" i, per això, cal "continuar treballant i mantenir de manera persistent la reivindicació per la implementació de la República". De fet, els protagonistes dels parlaments de l'acte seran "herois anònims", representants de "diferents sectors i àmbits" que "se l'han jugada des de la tardor fins ara i es troben amb problemes de tipus divers". Aquests lluiran les lletres de la paraula "República" i donaran arguments per defensar-la. Tot i que no ha volgut donar noms, s'ha referit a gent que ha participat a l'1-O i n'han patit represàlies, ja sigui com a encausats, voluntaris, bombers, professors, alcaldes, o fins i tot mecànics.Finalment, el vicepresident de l'entitat ha recordat que dissabte farà sis anys des que l'ANC es va fundar, temps en que ha "contribuït a girar les majories socials i polítiques del país". Amb aquesta autoritat pretén "recordar de nou a les forces republicanes que la decisió és clara i ferma, continuar avançant en el projecte de la República".

