​Bebe: «Ara sembla que estigui malament néixer home»

“Tant de bo no hagués de tornar-la a cantar mai més”, va deixar anar la cantant i actriu valenciana en una entrevista a La Nación , en relació al seu tema insígnia Malo, on fa referència a uns abusos masclistes. A la xerrada, l'artista, que ha viatjat a Argentina per cantar al Teatre Colón de Buenos Aires, parla sobre la lluita del feminisme, la violència de gènere i la seva pròpia experiència familiar. A les portes d'una vaga feminista sense precedents , aquest dijous 8 de març, Bebe ha carregat contra el moviment: “Estic molt d'acord amb el feminisme, sempre i quan es lluiti amb coherència”, manifesta. En aquest sentit, indica que hi ha “un desfasament” i que s'està “perdent el significat real”, ja que el feminisme està “repetint patrons de violència”. “Ara sembla que fins i tot estigui malament néixer home”, diu amb contundència.Segons Bebe, que sempre ha dit que no es considerava feminista, “sembla que ens estem enfrontant als homes i això és una equivocació perquè necessitem els homes. Quan treballem en equip som molt més interessants i fem molt millor les coses”.Segons l'artista, en els últims temps ens queixem molt de la violència masclista i s'obvia que moltes feministes també estan “molt violentes”. “La violència només s'ha d'utilitzar quan no ens queden més collons”, apunta.Bebe també responsabilitza tant els pares com les mares de l'educació dels nens, tot i que culpa les dones de sembrar el masclisme “en marcar una diferència entre nens i nenes”.

