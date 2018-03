​CCOO i UGT reclamen que la llei d'igualtat també sigui obligatòria per a les empreses

CCOO i UGT han convocat per aquest dijous una vaga de dues hores per torn coincidint amb el Dia de la Dona, que esperen que sigui històrica, i han reclamat la reforma a l'Estat de la llei d'igualtat per fer que també sigui d'obligat compliment per a les empreses. "La llei d'igualtat només ha estat efectiva en espais on obligava", ha advertit el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros. Els sindicats majoritaris consideren que amb la vaga feminista ja s'ha aconseguit crear un nou marc ideològic en la lluita contra les desigualtats i que el govern espanyol es posi "nerviós", i que ara serà hora de pressionar per canviar la llei.Ros ha demanat a tothom que participi en alguna de les mobilitzacions previstes, encara que només sigui en una manifestació si algú tem que pot tenir problemes a la feina per secundar la vaga. Els dos sindicats no han apostat per la de 24 hores perquè "era més factible que hi hagués més seguiment" en la de dues hores, segons el secretari general de la UGT. "L'important és que tothom se sumi a alguna de les convocatòries", ha insistit. El seu homòleg de CCOO, Javier Pacheco, ha defensat que la reivindicació s'ha de fer "intentant incorporar la majoria de gent", i ha cridat a fer d'aquest 8M "un dia històric".La convocatòria de vaga dels dos sindicats majoritaris serà d'11.30 h a les 13.30 h en el torn de matí, de 16.00 h a 18.00 h en el de tarda, i en les dues primeres hores en el de nit, segons ha detalat la secretària d'Igualtat de la UGT, Eva Gajardo. Ha concretat que compta amb el suport de més de 100 ajuntaments i consells comarcals, i de 500 empreses. A més, criden a participar a les concentracions previstes a les 12.00 h davant dels ajuntaments i, en el cas de Barcelona, a la manifestació unitària que partirà a les 18.30 h dels Jardinets de Gràcia.No obstant això, en alguns sectors l'horari de la vaga serà diferent: transport de viatgers (de 07.00 h a 09.00 h i de 18.30 h a 20.30 h); sanitari (08.00-10.00), lleure i sociocultural (12.00-14.00 i 18.00.20.00), escoles bressol municipals (15.00-17.00), ensenyament i universitats (11.30-13.30 i 15.00-17.00), i residències de discapacitats i centres de dia (10.00-12.00). A més, el sector de la neteja aprofitarà per fer la primera jornada de 24 hores de les cinc que ha convocat.Ros espera que enguany es reformi la llei "perquè la igualtat sigui un dret efectiu". Ha concretat que en les empreses de menys de 250 treballadors "pocs plans d'igualtat hi ha hagut", a diferència dels ajuntaments i el Parlament, on la llei es compleix perquè els partits estan obligats a garantir la igualtat en la confecció de les llistes electorals. "Hem de fer una llei clara i dura que trenqui amb les discriminacions directes i indirectes", ha ressaltat el responsable de la UGT, que ha afegit que després de la vaga caldrà pressionar els grups del Congrés perquè la llei sigui efectiva en tots els àmbits de la societat.La secretària de la Dona de CCOO, Alba Garcia, ha insistit en el fet que "hi ha una gran bretxa social a Catalunya que té molt rostre de dona", i ho ha exemplificat amb el fet que les dones cobren un 24% que els homes de mitja anual de sou, i que a les pensions la bretxa arriba al 40%. "Cal posar a l'agenda política la igualtat de les dones i l'erradicació de qualsevol discriminació que existeix avui en dia només pel fet de ser dones", ha defensat. En tot cas, els sindicats estan satisfets per l'acollida que ja ha rebut l'aturada."Aquesta vaga ja l'hem guanyat", ha asseverat Garcia, perquè s'ha situat al bell mig del feminisme la lluita sindical, o bé aquesta en la reivindicació feminista. En aquesta línia, Pacheco ha remarcat que s'ha aconseguit canviar el marc ideològic en relació a com s'ha de combatre les desigualtats. "Aquest marc mental ja no té retorn", ha asseverat. Més enllà de veure com es conquereix "la veritable igualtat", el secretari general de CCOO ha indicat que la reivindicació està "en la centralitat de la lluita sindical clàssica", perquè aborda qüestions com la bretxa salarial.Els sindicats han advertit que la jornada d'aquest Dia de la Dona és només una més d'una "estratègia de mobilització continuada" de diversos sectors per no acceptar la precarietat, ha explicat Pacheco. "La societat s'està rebel·lant amb la mobilització", ha insistit, i ha reiterat que les manifestacions continuaran, com amb la convocatòria estatal d'una gran marxa en defensa de les pensions del pròxim 17 de març. Garcia ha agregat que molts àmbits de la societat "s'estan plantant", i ho ha exemplificat amb els joves, que veuen com "els drets no s'hereten".Per la seva banda, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) ha convocat una vaga feminista de 24 hores per a aquest dijous, i la coordinadora de la Federació d'Altres Activitats de la IAC, Mireia Herrera, ha considerat aquest dimarts en una roda de premsa un "insult" les aturades laborals de dues hores convocades per CCOO i la UGT. Herrera ha lamentat que organitzacions sindicals majoritàries "retallin" el dret a vaga convocant les aturades perquè, segons ha al·legat, es tracta d'una de les principals eines de protesta sindical.La portaveu de la IAC, Assumpta Barbens, ha defensat que la vaga de 24 hores permet donar "més visibilitat al moviment feminista" i ha apostat per aconseguir la igualtat i canviar el model social. Ha argumentat que no volen que "les administracions i les empreses es regeixin per dones però mantinguin el model patriarcal", i ha criticat que la convocatòria d'aturades de dues hores no dona opció a mobilitzar-se i fer-se veure a treballadores dels sectors més precaritzats.La vaga de 24 hores també la convoquen la Confederació General del Treball (CGT), la Confederació Nacional del Treball, la Intersindical CSC (I-CSC), la Confederació Intersindical, el Sindicat de Comissions de Base (co.bas) i el sindicat Alternativa Sindical de Treballadors (AST). Malgrat el consens sindical en la convocatòria d'una vaga laboral feminista, encara que no en com es materialitza, diferents patronals l'han rebutjat i han argumentat que no és la millor forma per reivindicar la discriminació cap a les dones en el treball.El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha sostingut que la patronal no està d'acord amb la convocatòria i ha valorat que es tracta més d'una vaga social i política que d'una laboral. Per a Gay de Montellà, les vagues s'han de justificar per raons econòmiques, cosa que considera que no es dona en aquesta convocatòria, tot i que rebutja la bretxa salarial entre dones i homes.Per la seva banda, la directora de Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva de Pimec, Elena de Campa, ha confiat en la sensibilització per superar la desigualtat de gènere existent al mercat laboral perquè amb una vaga com aquesta s'"avança d'esquena a l'empresa". En la mateixa línia s'ha mostrat Cecot, que creu que aquesta mobilització "ni tan sols ajudarà a resoldre les situacions de desigualtat i de discriminació", i que la millor eina per a això és el diàleg social.

