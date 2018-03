Quan es demana a una classe de primària de dibuixar un bomber o un cirurgià (en anglès no hi ha gènere), el nombre d’homes és aclaparador

Podem fer que el món sigui més igualitari en els pròxims anys? Potser sí. Però no fent les coses com les hem fetes fins ara.

Dues dones científiques conversen en una laboratori Foto: ACN

entre l’onze de febrer, declarat per les Nacions Unides dia internacional de la dona i la nena en ciència, i el vuit de març, dia internacional de la dona. Cal donar models a les noies? La resposta és sí., independentment d’on visqui, quins siguin els seus pares i siguin quines siguin les seves condicions biològiques, perquè als llocs de responsabilitat no hi ha una representació percentual de la societat?, per això és difícil aspirar a un futur que mai no veuen i no saben que existeix. Quan es demana a una classe de primària de dibuixar un bomber o un cirurgià (en anglès no hi ha gènere), el nombre d’homes és aclaparador; pocs pensen en dones professionals.les aspiracions i els interessos dels nens sobre feines i carreres, cavant d’aquesta realitat. Perquè els estereotips de gènere es desenvolupen entre els cinc i els set anys d’edat. Per això hi ha campanyes que volen compensar la balança.És la iniciativa « inspiring future », amb base a Londres, que posa en comú professionals de diversa mena (arquitectes, biòlegs, tècnics, joves científics o directors de multinacionals) perquè expliquin la feina que fan i com hi han arriba a estudiants primària. Busquen donar models amb els quals identificar-se.a Catalunya hi ha el cercador d’expertes de l’Institut de les Dones. I un Pla estratègic de polítiques de dones . Cal donar visibilitat, sí, i també cal complir i fer complir les lleis que ja hi són. Però també cal incentivar que les noies se sentin fortes.; així doncs només s’inclinen per carreres i professions en què creuen que poden ser excel·lents. Als nois se’ls ensenya a ser valents; quan són adults s’atreveixen a negociar un augment de sou o la feina que volen fer.el mateix problema difícil de matemàtiques a l’escola. En l’edat adulta s’ha trobat que els nois demanen una feina si compleixen el seixanta per cent dels requisits, les noies, només si compleixen el cent per cent.. A perdre la por a preguntar en espais públics, a perdre la por a equivocar-se en privat i en públic. A perdre la por a demanar.Potser sí. Però no fent les coses com les hem fetes fins ara. Cal generalitzar els drets i la no discriminació de les persones pel lloc on han nascut o per qui han estat els seus pares. Per què? Per justícia. I perquè una visió diferent proporciona solucions diferents.Les dones i els homes poden ser creatius de diferents maneres. La recerca ha de ser capaç de moure’s lliurament i explorar formes de pensar que no són necessàriament evidents des del principi. Elizabeth Helen Blackburn, Premi Nobel en Fisiologia o Medicina el 2009. Cal anar repetint.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)