Entre el compromís de les alcaldesses i la «vaga d'elits» del PP: les veus polítiques del 8-M

Rajoy va assegurar a finals de gener que el govern espanyol "no s'hi ha de posar" en l'escletxa salarial

La ministra Dolors Montserrat a l'Hospitalet aquest dilluns. Foto: ACN

El president espanyol desacredita la proposta de la vaga a la japonesa de destacades membres del PP: "No m'hi reconec"

Recull de veus favorables a la vaga Partits polítics i grups d'esquerres, com els socialistes i els "comuns", i sobiranistes, com Junts per Catalunya, ERC i la CUP, s'han mostrat partidaris de la vaga, però amb matisos. Des d'Ada Colau, que secundarà la vaga convocada tot el dia, fins a responsables socialistes –com Margarita Robles (PSOE); la presidenta andalusa, Susana Díaz, i l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín- i el grup del PDECat al Congrés que participaran en l'aturada de dues hores:



- Les alcaldesses dels grans municipis catalans, com la de Barcelona, Ada Colau; l'Hospitalet, Núria Marín, i Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon.



- L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena.



- L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i les diputades d'ERC.



- El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech.



- La presidenta d'Andalusia, Susana Díaz.



- La vicepresidenta del País Valencià, Mònica Oltra, i les altres conselleres del govern valencià.



- El president del Parlament, Roger Torrent



- El líder del PSOE, Pedro Sánchez, i altres càrrecs del partit, com la portaveu al Congrés, Margarita Robles, i la vicesecretària general de la formació, Adriana Lastra.



- El líder de Podem, Pablo Iglesias, la portaveu al Congrés, Irene Montero, i les diputades de la formació.



- El coordinador federal d'IU, Alberto Garzón.

Veus crítiques amb les aturades del 8-M Responsables del PP i Ciutadans han expressat el seu "respecte" per la vaga feminista, però han mostrat les seves discrepàncies davant la fórmula escollida per expressar la reivindicació, i fins i tot han reivindicat que la igualtat també es defensa treballant, amb l'argument com l'expressat per la ministra de Treball, Fátima Báñez: "Per a mi, els 365 dies de l'any són 8 de març, i durant tots ells treballo per la igualtat real entre homes i dones".



- El president del govern espanyol, Mariano Rajoy.



- Les ministres d'Igualtat, Dolors Montserrat; Treball, Fátima Báñez; Defensa (i secretària general del PP), María Dolores de Cospedal, i Agricultura, Isabel García Tejerina.



- La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes.



- El líder de Ciutadans, Albert Rivera, la presidenta del partit al Parlament, Inés Arrimadas, i la de la formació a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías.

Fa dies que tothom en parla, que està present als mitjans de comunicació, les xarxes socials i les plantilles de les empreses. La vaga feminista del 8-M ha anat fent forat en l'esfera pública amb una força sense precedents i la protesta d'aquest dijous per reivindicar la igualtat es perfila com la més important de les últimes dècades.Tot i que la crida feminista neix amb una vocació transversal, no ha estat lliure de controvèrsies. Dones influents s'han significat durant els darrers dies a favor o en contra, uns pronunciaments que han contribuït a incrementar l'impacte social i polític que pugui tenir la vaga. Fins a tal punt, que fins i tot les veus més reticents, provinents del PP –que la defineix com una "vaga d'elits feministes però no de dones reals- i de Ciutadans, s'han vist abocades a suavitzar els seus retrets.En el terreny polític, tothom parteix amb més o menys matisos d'una premissa compartida: no hi ha una igualtat real entre homes i dones. Ara bé, com en tota vaga de caràcter laboral, les diferències entre els partits d'esquerres i de dretes són evidents. PP i Ciutadans són les úniques forces que no secunden la vaga, mentre que ERC, JxCat, "comuns" i CUP s'hi han adherit i el PSC, com el PSOE, se suma a les aturades convocades per UGT i CCOO . Per posar un exemple molt clar, els posicionaments expressats per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , i la líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, són pràcticament antagònics."Evidentment, que jo faré vaga. Tinc una doble responsabilitat: com a dona –els drets i llibertats s'han conquerit al llarg de la història implicant-se- i com a política, que tenim l'obligació de pensar en totes les dones que voldrien fer vaga i no en faran per precarietat, explotació o por", ha argumentat Colau, líder de Barcelona en Comú. Per contra, Arrimadas no se sumarà a la vaga, malgrat que sí que dona suport a la manifestació. Defensa que la reivindicació del feminisme que fan les convocants del 8-N no els dona la potestat per "patrimonialitzar-lo". La dirigent del partit taronja associa aquesta vaga a l'anticapitalisme i avisa que hi ha dones que pateixen discriminació i que també reivindiquen la igualtat malgrat que no s'impliquin en la protesta d'aquest dijous.La reivindicació feminista, però, ha anat prenent musculatura exhibint les xifres de la desigualtat: des del 23,9% de bretxa salarial al fet que set de cada deu persones que cobren menys de mil euros són dones i que nou de cada deu excedències per tenir cura dels fills tenen segell femení. Xifres i evidències que han abocat a Ciutadans i el PP a modular el seu posicionament en els darrers dies. Fins al punt d'entrar en contradiccions públiques dins del propi partit.L'exemple més clar el protagonitza el mateix president del govern espanyol, Mariano Rajoy, qui precisament a finals de gener va enervar bona part dels col·lectius mobilitzats assegurant que el govern espanyol "no s'hi ha de posar" en l'escletxa salarial entre homes i dones. Rajoy va matisar aquest dimarts des del Senat algunes de les manifestacions que s'han fet des del govern espanyol i els populars sobre la mobilització i que anaven en la línia de fer una vaga a la japonesa –treballar més- en comptes d'absentar-se en els llocs de treball."Per descomptat, no em reconec en l'afirmació de la vaga a la japonesa que ha fet, o no, algun membre del meu partit, no em reconec", va asseverar durant la sessió de control al Senat. El líder del PP ho va deixar anar malgrat que algunes de les persones que havien fet referència a aquest tipus de vaga eren la ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes. Desacreditades pel seu propi líder, fins i tot elles mateixes es van desdir després.Pocs minuts després de les paraules de Rajoy, preguntada per aquesta qüestió als passadissos del Senat, la ministra Tejerina va afirmar que ella "mai" va proposar fer la vaga d'aquest dijous com a "vaga a la japonesa", i va afegir: "Jo el que vaig dir és que el dia 8 treballaré especialment". Aquesta és l'actitud que, segons ella, s'ha d'adoptar aquest Dia de la Dona perquè, en la seva opinió, la seva feina és "crear oportunitats perquè es redueixi aquesta bretxa salarial".La titular del ministeri més interpel·lat aquest 8-M, el d'Igualtat, tampoc secunda la vaga. Dolors Montserrat "respecta el dret de vaga" de tots els ciutadans, però ha escollit "seguir treballant per la igualtat" aquest dijous perquè aquest és un objectiu "pel qual cal treballar els 365 dies de l'any". "El 8 de març és un dia molt especial però també ho són la resta", va assenyalar a principis de setmana. Aquest dimecres ha precisat que treballarà i conciliarà "com sempre", però que no ho farà a la japonesa. No creu que Tejerina i Cifuentes s'equivoquessin, sinó que es referien al fet que treballar per la igualtat es fa "les 24 hores i 365 dies l'any".La radiografia del 8-M al Parlament és que tots els representants d'ERC i dels "comuns" secundaran la vaga i donaran el sou d'aquest dia a entitats feministes d'arreu del país. Carme Forcadell va reivindicar el passat dimarts que el futur Govern sigui paritari no només pel que fa al repartiment de conselleries sinó que la igualtat es mantingui a tots els departaments. Junts per Catalunya i la CUP també se sumen a la jornada reivindicativa i promouen manifestos propis per reivindicar la igualtat mentre que el PSC secunda les aturades convocades per UGT i CCOO. Totes aquestes formacions participaran també a la gran manifestació de la tarda.Les principals alcaldesses de Catalunya són alguns dels rostres que lideren el compromís polític amb la vaga feminista. A més de Colau, faran vaga l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater (CUP); i la de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, qui precisament és cofundadora d'una entitat feminista a la seva ciutat. La de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, participarà dels actes i les aturades i les de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa; i Girona, Marta Madrenas, han buidat les seves agendes i només s'implicaran en actes relacionats amb el Dia de la Dona.Que el paper de l'home durant el 8-M ha de ser secundari ha estat assumit pels principals líders dels partits d'esquerres. "Aniré a la manifestació de forma discreta a les files del darrere. Els homes han d'estar callats i ajudant", ha expressat el líder de Podem, Pablo Iglesias. També el líder d'IU, Alberto Garzón, va adreçar una carta als homes del seu partit per recordar-los que el protagonisme del 8-M ha de recaure en les dones. El del PSOE, Pedro Sánchez, que parla més d'aturada que de vaga, ha aprofitat l'ocasió per assenyalar les formacions "conservadores". També el president del Parlament, Roger Torrent, s'ha sumat a la vaga feminista i, a més de participar a la manifestació de la tarda, donarà la part proporcional del seu sou a una entitat que treballa amb víctimes de la violència masclista.

