Puigdemont publicarà un llibre per explicar a Europa «què hi ha en joc» a Catalunya

Els independentistes es pensen que amb la internacionalització del proces tenen molt a guanyar, però no es donen compte que tenen molt mes a perdre. En quant a tot el mon veuen de que va el tema, el que reclamen, perque ho fan, el que han fet, el que tenim, etc. tots amb els que he parlat no ho entenen i els titllen principalment d'egoistes, insolidaris, voler imposar (saben lo de menys del 50%), voler trencar la convivencia, dedicar esforços a les banderes (com les guerres), en definitiva practicament ningú ho recolsa. No ho diuen així pero estem fent el ridicul.

A veure si molts indepes obren els ulls, es com quan algú diu que la neu es de color negre, si tothom et diu el contrari, encara que ho desitgis molt i ho veguis així, potser que començis a pensar que alguna de les coses que creus potser no son del tot asenyades