Jezz Bezos, fundador d'Amazon, supera Bill Gates com el més ric del món

Jezz Bezos Foto: Europa Press

Bill Gates. Foto: Flickr

Jezz Bezos, fundador de la plataforma de comerç electrònic Amazon, ha superat Bill Gates com a persona més rica del món, segons la llista anual de milionaris elaborada per la revista Forbes. Bezos té una fortuna valorada en 90.284 milions d'euros. Gates, per la seva banda, ha estat 18 cops el més ric del món en els últims 24 anys.Les accions d'Amazon s'han revaloritzat gairebé un 60% en els últims 12 mesos, la qual cosa ha permès que la fortuna de Bezos augmentés 31.599 milions d'euros i es convertís així en el primer centimilionari (fortuna de 12 dígits, 112.000 milions de dòlars) dels 32 anys d'aquesta llista.La segona persona més rica del planeta, amb un bon pessic, és el cofundador de Microsoft, Bill Gates. La seva fortuna s'estima en 72.500 milions d'euros.El tercer lloc el manté Warren Buffet, l'inversor conegut popularment com l'”oracle d'Omaha”, la fortuna del qual s'ha elevat a uns 67.730 milions d'euros, gràcies al seu “braç” inversor Berkshire Hathaway.A Buffet, el segueix el francès Bernard Arnau, a qui els resultats rècord del seu imperi d'articles de luxe d'LVMH i un acord per comprar una important participació a Cristian Dior l'han permès impulsar el seu patrimoni fins als 58.050 milions d'euros. A més de ser la quarta persona més rica del món, Arnault és el més ric d'Europa.El cinquè lloc l'ocupa Mark Zuckerberg, el creador de la xarxa social Facebook, amb 57,2 milions d'euros.En sisena posició, hi trobem el gallec Amancio Ortega, fundador d'Inditex (Zara), amb una fortuna valorada en 56.438 milions d'euros. Durant l'últim any, el seu imperi s'estima que ha perdut uns 1.048 milions d'euros, la qual cosa l'ha fet baixar dos esglaons del rànquing.Entre les 500 fortunes del món hi apareixen tres espanyols més: Sandra Ortega (Inditex) al lloc 238, Juan Roig (Mercadona) al 466 i Miguel Fluxa Rossello (grup Iberostar) al 480.Com a anècdota, destacar que un dels multimilionaris que ha perdut més diners a l'últim any és Donald Trump, actual president dels Estats Units. La seva riquesa va caure 322 milions d'euros i va caure fins als 2.498 milions, situant-se a la posició 766 de la llista Forbes, on l'any passat estava situat al 544.

